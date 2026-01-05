Nieuwe Galaxy S26 Ultra-lekken wijzen op aanpassingen aan kleuren, camera en S Pen

We verwachten dat in februari drie Galaxy S26-smartphones worden gepresenteerd, en nieuwe lekken geven nu meer inzicht in de kleuren, materialen en het design van het duurste en meest premium model van het trio: de Samsung Galaxy S26 Ultra.

De informatie is afkomstig van de bekende leaker @UniverseIce. Het meest opvallende detail betreft de kleuren waarin de Galaxy S26 Ultra zou verschijnen. Het toestel zou beschikbaar komen in Black Shadow, White Shadow, Galactic Blue en Ultraviolet.

Deze kleuren komen deels overeen met eerdere geruchten, al is niets definitief totdat Samsung zijn officiële aankondiging doet. Het is bovendien goed mogelijk dat Samsung via zijn eigen website extra exclusieve kleurvarianten aanbiedt.

Zoals de leaker zelf ook opmerkt, bevat geen van deze kleurnamen het woord ‘titanium’. Dat zou kunnen wijzen op een wijziging in het gebruikte materiaal ten opzichte van de Samsung Galaxy S25 Ultra. Titanium is bijzonder sterk, maar ook kostbaar, en het is niet ondenkbaar dat Samsung hiermee de productiekosten wil verlagen.

De S Pen krijgt een rondere vorm

It seems that the details of the Galaxy S26 Ultra renderings I showed a few months ago were correct. Samsung adopted an asymmetrical arc-shaped S Pen pic.twitter.com/dUzkFk9o8sJanuary 3, 2026

Het tweede gerucht rondom de Galaxy S26 Ultra heeft betrekking op de vorm van de S Pen-stylus. Die zou aan het uiteinde een ‘asymmetrische boog’ krijgen zodat hij beter aansluit bij de afgeronde zijkanten van het aankomende vlaggenschip.

Mogelijk herinner je je dat de Galaxy S25 Ultra qua frame al een meer afgerond ontwerp kreeg in vergelijking met de Samsung Galaxy S24 Ultra. De S Pen zelf veranderde in 2025 echter niet van vorm, maar wellicht gebeurt dat nu wel in 2026.

Dit sluit aan bij eerdere renders van de Galaxy S26 Ultra S Pen die al in september opdoken en nu extra geloofwaardig lijken. De S Pen is uiteraard een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van het Ultra-model, iets wat vlaggenschepen van concurrerende fabrikanten niet bieden.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het is nog afwachten of de S Pen functies terugkrijgt die vorig jaar zijn verdwenen, zoals bediening van de camera op afstand en ondersteuning voor gebaren. Het schrappen daarvan zorgde bij sommige fans van het Ultra-model, en de ingebouwde stylus, voor onvrede.

Een redesign van de camera

Recently, I had the opportunity to see part of the real Galaxy S26 Ultra design in person. One thing is certain: it has finally abandoned the much-criticized, cheap-looking “vinyl record” camera ring design.The new design looks more like the metal rings around the cameras on… pic.twitter.com/z7JMxZht7XJanuary 4, 2026

Het laatste lek rondom de Galaxy S26 Ultra van vandaag heeft betrekking op het ontwerp van de camera’s aan de achterkant. Die zouden er volgens de geruchten “extreem strak en minimalistisch” uitzien en “aanzienlijk meer premium” ogen dan bij het huidige model.

De Galaxy S25 Ultra introduceerde dikke, zwarte ringen rondom de camera’s aan de achterzijde, die een beetje deden denken aan vinylplaten. Bij het volgende model lijkt Samsung te kiezen voor dunnere, metalen randen rond de lenzen, vergelijkbaar met de cameramodules van de iPhone 17 Pro.

Dat klinkt allemaal positief, al kun je stellen dat het hier vooral om cosmetische veranderingen gaat. Afgezien van een krachtigere chipset zijn er mogelijk weinig ingrijpende upgrades ten opzichte van het 2025-model.

Alle signalen wijzen erop dat de Galaxy S26-toestellen ergens in februari worden aangekondigd, met een verwachte beschikbaarheid in maart. Er zouden drie modellen verschijnen, al gaat het gerucht dat er geen opvolger komt voor de Galaxy S25 Edge.