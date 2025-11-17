Nieuwe leak over Samsung Galaxy S26 serie onthult mogelijk gewicht en afmetingen en hoe deze zich verhouden tot de iPhone 17

De Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ en de Galaxy S25 Ultra
De Samsung Galaxy S25 serie (Beeld: Zachariah Kelly / TechRadar)

Naarmate de verwachte lanceringsdatum van de Samsung Galaxy S26 dichterbij komt, waarschijnlijk ergens in de eerste drie maanden van 2026, heeft een nieuwe leak de gewichten en diktes van de drie verwachte modellen uitgelicht, in vergelijking met de Apple iPhone 17.

De details zijn afkomstig van de bekende leaker @UniverseIce, en hebben betrekking op de standaard Galaxy S26, de S26 Plus en de S26 Ultra. Er wordt geen opvolger genoemd voor de Samsung Galaxy S25 Edge. Dit kan er wellicht op wijzen dat dat model mogelijk niet verschijnt.

Dan de premium smartphones van Samsung en Apple. Volgens deze leak zou de Samsung Galaxy S26 Ultra 214 gram wegen en 7,9 mm dik zijn, net iets dunner en lichter dan de iPhone 17 Pro Max.

De Samsung Galaxy S25 Ultra is iets zwaarder met 218 gram, en ook iets dikker met 8,2 mm. Er is echter niet veel verschil tussen de telefoons van 2025 en 2026, of met de vergelijkbare modellen uit Apple’s huidige line-up.

Het lijkt erop dat consumenten op dit moment niet erg enthousiast zijn over superdunne smartphones. Niet alleen zou Samsung naar verluidt de Galaxy S26 Edge hebben geannuleerd, ook lijkt de iPhone Air niet bijzonder goed te verkopen.

Er heerst enige verwarring over wanneer de Galaxy S26-serie precies gelanceerd wordt. Hoewel de Galaxy S25-toestellen in januari verschenen, zijn er geluiden dat hun opvolgers mogelijk worden uitgesteld tot februari of maart volgend jaar.

