Moet je nu nog een Samsung Galaxy S25 kopen?

Het zal nu niet lang meer duren voordat de Samsung Galaxy S26-serie gelanceerd wordt, ook al suggereren geruchten wel dat we dit jaar iets langer moeten wachten dan de afgelopen jaren.

Dat betekent dat je ongetwijfeld hier en daar wel wat interessante deals kan tegenkomen voor de huidige Galaxy S25-serie. Nou is de vraag alleen of het op dit moment verstandig is om nog een van die Galaxy S25-modellen in huis te halen, of dat je beter nog maar even kan wachten tot de Galaxy S26, Galaxy S26 Plus en Galaxy S26 Ultra zijn gearriveerd.

Natuurlijk krijg je altijd weer iets betere chips, nieuwere software en een iets langere software-ondersteuning, maar hieronder zullen we bespreken wat los daarvan de beste redenen zijn om wel of niet te wachten op Samsungs volgende flagships.

Meer informatie en betere deals

(Image credit: Android Headlines)

De grootste reden om op dit punt toch nog maar even te wachten op de lancering van de Samsung Galaxy S26-serie, is omdat het naar verwachting toch niet heel lang meer zal duren en je dan meer informatie zal hebben om een weloverwogen keuze te maken.

Als je nu een beslissing moet maken, moet je voornamelijk afgaan op informatie uit leaks en geruchten en die informatie is zeker niet altijd accuraat. Daarnaast kan Samsung ook altijd nog met verrassende upgrades komen die niet van tevoren zijn gelekt.

Je kan er wel van uitgaan dat de Samsung Galaxy S26-toestellen weer enkele van de beste smartphones van het jaar worden, maar je weet natuurlijk pas echt wat je kan verwachten als alle specs officieel bevestigd zijn.

Los van het feit dat wachten ervoor zorgt dat je meer informatie hebt voordat je de keuze maakt om te upgraden of niet, kan wachten ook juist lonen als je interesse hebt in een toestel van de Galaxy S25-serie.

Wanneer een nieuwe generatie smartphones op de markt komt, zullen retailers hun voorraden van de vorige generatie ook nog kwijt willen raken en dat is dan ook wanneer je soms extra interessante deals kan tegenkomen voor de modellen van een jaar oud. Ook het tweedehands aanbod zal natuurlijk groeien wanneer mensen overstappen op de nieuwe generatie.

Een gebrek aan grote upgrades

(Image credit: Future / Chris Hall)

Een reden om niet te wachten op de Galaxy S26, is dat de meeste leaks en geruchten tot nu toe lijken te suggereren dat we geen erg grote upgrades moeten verwachten, en dat op meerdere vlakken.

Ten eerste zou er weer vrij weinig veranderen op het gebied van design. We hoeven echt niet elk jaar een compleet nieuw design te zien, maar als er op andere vlakken ook geen hele grote veranderingen te vinden zijn, is dit nog een reden minder om te upgraden naar de nieuwste generatie en is de Galaxy S25-serie dus weer wat interessanter.

Gelekte informatie en zelfs een korte video suggereren dat de Galaxy S26 Ultra misschien nog wel het meest veranderd en zelfs hier lijkt het alleen om een iets meer afgerond design voor de S Pen en een camera-eiland (zoals op de Galaxy Z Fold 7) in plaats van losse cameralenzen te gaan.

Helaas worden er op het gebied van de camera-hardware ook geen grote upgrades verwacht. In oktober 2025 hoorden we nog wel wat over nieuwe sensoren, maar sindsdien hebben we verrassend weinig over de camera's gehoord. Er kunnen natuurlijk altijd grote softwareverbeteringen onderweg zijn voor de camera's, maar qua hardware blijft de S25-serie misschien dus ongeveer net zo'n goede keuze... als we de geruchten moeten geloven.

Sneller opladen en grotere batterijen

(Image credit: Philip Berne / Future)

Op één belangrijk vlak lijken er mogelijk echter wel wat upgrades onderweg te zijn die het wachten op de Galaxy S26 kunnen verantwoorden. Het gaat hier om een verbeterde oplaadsnelheid en batterijcapaciteit voor sommige modellen.

Vooral de Galaxy S26 Ultra lijkt profijt te hebben van deze upgrades. Dit model lijkt na jaren namelijk eindelijk een upgrade te krijgen van 45W-snelladen naar 60W-snelladen. Daarmee introduceert Samsung nog steeds niet de hoogste oplaadsnelheid op de markt, maar het is hoe dan ook fijn als je telefoon sneller opgeladen kan zijn. Deze informatie is door meerdere leakers gedeeld en één van de verslagen hierover gaf aan dat de Galaxy S26 Plus en standaard Galaxy S26 wel dezelfde oplaadsnelheid zullen behouden als hun voorgangers (respectievelijk 45W- en 25W-snelladen).

Een lijst met gelekte specs onthulde verder ook nog dat de batterijen van de standaard Galaxy S26 en de Galaxy S26 Ultra bescheiden upgrades krijgen. De batterijcapaciteit van de standaard Galaxy S26 zou stijgen van 4.000mAh naar 4.300mAh en die van de Galaxy S26 Ultra zou stijgen van 5.000mAh naar 5.200mAh. Dit zijn geen revolutionaire stijgingen, zoals we de recent bij OnePlus bijvoorbeeld zagen, maar combineer dit met een efficiëntere chip en softwareoptimalisaties en je krijgt mogelijk toch weer een verbeterde batterijduur.

Samsung lijkt wel tests uit te voeren om uiteindelijk wel een veel grotere batterij toe te voegen aan zijn smartphones, maar die batterij zal nog niet in de Galaxy S26-serie te vinden zijn.

Prijs-kwaliteit

(Image credit: Samsung)

Als laatste is er nog de kwestie van prijs-kwaliteit. Zelfs al hebben de Galaxy S25-modellen misschien nog niet hun allerlaagste prijs bereikt, ze zijn al wel flink goedkoper geworden sinds hun lancering in januari 2025.

Hoewel de Galaxy S26-serie waarschijnlijk wel wat interessante pre-order- en lanceringskortingen zal hebben, hebben de modellen van vorig jaar ongetwijfeld een betere prijs-kwaliteitverhouding op dit punt. Zeker ook als er niet heel veel upgrades onderweg zijn.

Leakers zijn het er niet helemaal over eens wat we kunnen verwachten van de prijzen van de Galaxy S26-serie. Het ene gerucht suggereert dat stijgende kosten voor onderdelen en de productie zullen zorgen voor hogere prijzen, terwijl het andere gerucht juist weer suggereert dat Samsung het toch voor elkaar zou krijgen om de prijzen hetzelfde te houden als de adviesprijzen van de Galaxy S25-modellen.

Maar moet je nu dan nog een Samsung Galaxy S25 kopen of kan je beter wachten op de Samsung Galaxy S26? Als je eigenlijk zo snel mogelijk al een nieuwe telefoon nodig hebt en je misschien ook al een leuke Galaxy S25-deal bent tegengekomen, dan lijkt het geen slechte keuze te zijn om daar gewoon gebruik van te maken, omdat we dus geen gigantische upgrades verwachten. Als je wel nog even kan wachten, loont het waarschijnlijk sowieso om even tot na de lancering van de Galaxy S26-serie te wachten. Misschien weten de officiële specs en nieuwe features je dan nog te overtuigen en anders weten extra deals op de Galaxy S25 je misschien te overtuigen om toch gewoon voor het oudere model te kiezen.