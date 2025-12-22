Een nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 8-leak heeft misschien onthuld welke chip het toestel krijgt

Samsung maakt sommige van de beste vouwbare smartphones op de markt en een nieuwe leak heeft ons nu een idee gegeven van wat we kunnen verwachten van een van de nieuwe foldables voor 2026.

Het gaat hier specifiek om de Samsung Galaxy Z Flip 8 en volgens de Zuid-Koreaanse outlet The Bell (via 9to5Google) zal dit toestel voorzien worden van de Samsung Exynos 2600-processor die recent officieel werd aangekondigd.

Als dat inderdaad het geval is, kiest Samsung dus misschien weer voor dezelfde strategie als eerder dit jaar. De Samsung Galaxy Z Flip 7 gebruikte ook wereldwijd alleen de Exynos 2500, terwijl alle Galaxy S25-modellen van eerder in het jaar (en ook de Galaxy Z Fold 7) de krachtigste Snapdragon-chip van Qualcomm kregen.

Wanneer Samsung voor een Exynos-chip kiest, kan het bedrijf een hoop geld besparen. Ten eerste natuurlijk omdat het bedrijf deze chip zelf produceert, maar ten tweede omdat de Exynos 2600 de eerste mobiele chipset wordt die op een 2nm-proces gebaseerd is. Dat betekent een hogere transistordichtheid, betere prestaties en verbeterde efficiëntie. Grafische prestaties en AI-mogelijkheden zijn hier ook geüpgraded ten opzichte van de vorige generatie.

De Exynos-situatie

(Image credit: Philip Berne / Future)

Elk jaar vragen we ons weer af welke toestellen van Samsung voorzien worden van een Exynos-chip en welke van een Snapdragon-chip van Qualcomm. De Qualcomm Snapdragon-chips die Samsung meestal ook (deels) gebruikt, zijn natuurlijk duurder voor de smartphonefabrikant om in te kopen, maar over het algemeen worden ze wel als de betere chips gezien op het vlak van prestaties. In de praktijk verschilt dat per jaar wel enigszins.

Vorig jaar suggereerden geruchten dat problemen rond de productie van de Exynos 2500 ervoor zorgden dat de chip pas gebruikt werd voor de Galaxy Z Flip 7 (in juli 2025) en niet al eerder in het jaar voor sommige van de Galaxy S25-modellen. De voorganger van deze Samsung-chip, de Exynos 2400, werd daarnaast gebruikt in de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE die tegelijkertijd werd gelanceerd en het design van een Samsung-klaptelefoon moest aanbieden voor een wat lagere prijs.

Op papier lijkt de Exynos 2600 een indrukwekkende chip te worden en hij lijkt een grotere rol te gaan spelen dan de Exynos 2500. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat hij in ieder geval in sommige regio's gebruikt zal worden in de Galaxy S26 Plus.

Nu er echter ook geruchten rondgaan dat de Galaxy S26-serie misschien pas later in het jaar zal verschijnen dan de Galaxy S25-serie dit jaar, moeten we dus misschien wat langer wachten voordat we erachter komen welke chips Samsung voor welke telefoons zal gebruiken. Zodra we meer officiële informatie hebben, brengen we je natuurlijk weer op de hoogte.