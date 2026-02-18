De Samsung Galaxy S26 krijgt mogelijk de slimste AI-camera tot nu toe

Samsung wilt een camera-ervaring waarbij je niet meer hoeft te schakelen tussen verschillende functies, maar alles op één plek vindt. Dat is de potentiële belofte van Samsungs volgende grote camerasysteem voor zijn aankomende, langverwachte Samsung Galaxy S26-smartphones.

Vorige week kondigde Samsung aan dat het op 25 februari zijn grote Winter Unpacked-evenement organiseert in New York City. Tijdens dat event worden naar verwachting de nieuwe Samsung Galaxy S26-smartphones voorgesteld, mogelijk samen met nieuwe Galaxy Buds en een update voor de Galaxy Watch, en inmiddels deelt het bedrijf al de eerste details over de lancering.

In een korte aankondiging, ondersteund door een aantal veelzeggende videodemo’s, liet Samsung weten dat het van plan is om “een nieuwe Galaxy-cameraervaring te onthullen die het vastleggen, bewerken en delen van foto’s en video’s samenbrengt in één intuïtief systeem.”

Onder de beloofde functies bevinden zich:

Een foto omzetten van dag naar nacht

Ontbrekende delen van objecten herstellen

Gedetailleerde foto’s maken bij weinig licht

Meerdere foto’s samenvoegen tot één afbeelding

Dat klinkt als een combinatie van bestaande en nieuwe functies. We konden al eerder op afbeeldingen tekenen om nieuwe elementen toe te voegen, zoals het ruimteschip boven de koe in deze GIF.

(Image credit: Samsung)

Nog interessanter is de mogelijkheid dat de beeldbewerkings- en verbeterfuncties van Galaxy AI veel dieper in het basissysteem van de camera worden geïntegreerd. Op dit moment zitten die AI-functies bijvoorbeeld achter een aparte Galaxy AI-knop. Zelfs daar zijn ‘Sketch to Image’ en ‘Generative Edit’ nog losse onderdelen binnen de tool.

De vraag is dus of al die verspreide functies straks worden samengebracht in één samenhangend camerasysteem. Verschijnen ze bijvoorbeeld al als hulpmiddelen tijdens het maken van de foto zelf?

Samsung omschrijft het zo: “De nieuwste Galaxy AI-ervaringen brengen geavanceerde creatieve tools samen op één plek, waardoor je niet langer hoeft te wisselen tussen apps of door complexe bewerkingssoftware hoeft te navigeren.”

(Image credit: Samsung)

Net als zijn partner Google zet Samsung sterk in op generatieve beeldmanipulatie, iets waar Apple met de iPhone voorlopig een stuk terughoudender in is. In de Foto’s-app van iOS 26 zit wel de tool ‘Clean Up’, maar die functie om elementen te verwijderen is ongeveer zo ver als Apple momenteel wil gaan op AI-vlak. Op Galaxy-smartphones kunnen we daarentegen al jaren een simpele schets van een hond op een foto tekenen, waarna Galaxy AI er een levensechte hond van maakt.

Dat deze krachtige AI-tools nauwer geïntegreerd worden, is dus geen grote verrassing. Het geeft wel aan dat Samsung de AI-ervaring steeds naadlozer wil maken, tot het moment waarop die functies niet langer aanvoelen als aparte of enigszins mysterieuze extra’s, maar gewoon als een vanzelfsprekend onderdeel van wat de Samsung Galaxy S26 allemaal kan.

(Image credit: Samsung)

We zijn ook benieuwd of dit nieuwe camerasysteem betekent dat al die functies die nu nog verstopt zitten onder het ‘Meer’-menu van de Galaxy Camera-app nauwer worden geïntegreerd. Denk aan de Pro-tools, Pro Video, Single Take, Panorama en meer.

In dezelfde lijn vragen we ons af hoe ver Samsung wil gaan in het samenbrengen van video-opname en videobewerking. Video wordt wel genoemd, maar over concrete veranderingen in de manier waarop bewegend beeld wordt vastgelegd en bewerkt, kregen we nog geen details.

Wat die wijzigingen ook precies inhouden, één ding lijkt duidelijk: de Samsung Galaxy S26-serie zal hardwarematige camera-updates combineren met een volledig nieuw cameraplatform. Dat platform lijkt een mix te worden van optische verbeteringen en AI.

Het volgende Samsung Galaxy Unpacked-evenement belooft in elk geval bijzonder interessant te worden.