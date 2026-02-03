De Galaxy Z TriFold van Samsung is al uitverkocht: wat betekent dat voor de Galaxy S26?

De afgelopen dagen waren er twee opvallende ontwikkelingen in de wereld van Samsung. Ten eerste bracht het merk zonder veel gedoe de gigantische dure Galaxy Z TriFold uit, maar nog niet in de Benelux. Ten tweede was het toestel binnen enkele uren uitverkocht.

Dat is behoorlijk ongebruikelijk voor Samsung, vooral omdat er geen sprake was van de gebruikelijke inruildeals die normaal gesproken bij dit soort lanceringen horen. Toch leken veel mensen bereid om direct 2.899 dollar neer te leggen voor de Galaxy Z TriFold, zonder een oud toestel in te leveren voor korting.

Wie zich afvraagt wat dit betekent voor de aankomende Galaxy S26-serie, kan er vrijwel zeker van zijn dat die lancering niet op dezelfde manier zal verlopen.

De Galaxy Z TriFold kende een ongebruikelijke lancering

Een van de duidelijke tekenen dat Samsung iets afwijkends van plan was met de lancering van de TriFold, is dat het merk niet de gebruikelijke campagne opzette voor het toestel.

Het is normaal gesproken een vast onderdeel van Samsungs aanpak om in aanloop naar een lancering een e-mailregistratiecampagne te starten om de hype rond een nieuw model op te voeren. Daarbij worden meestal hier en daar wat functies geteased, zonder concrete details prijs te geven. Uiteraard weet iedereen doorgaans al welke modellen eraan komen, want net als Apple houdt Samsung zich vrijwel altijd aan zijn vaste releaseschema.

De TriFold week daarvan af. Samsung kondigde het toestel aan, gaf de pers al de kans om ermee aan de slag te gaan en maakte zelfs de prijs bekend vóór de officiële release. Het toestel werd dit keer niet eens in de voorverkoop gezet, al lijkt het erop dat een kleine groep potentiële kopers via de Samsung-app vroegtijdige toegang kreeg.

Het ligt niet voor de hand dat Samsung grote aantallen heeft verkocht tegen een prijskaartje van 2.899 dollar. Waarschijnlijk ging het om een beperkte oplage, bedoeld om te bewijzen dat het TriFold-concept levensvatbaar is.

Samsung zal waarschijnlijk vasthouden aan het normale plan voor de S26-serie

Wat de aankomende Galaxy S26 betreft, verwachten wij dat Samsung teruggrijpt op zijn beproefde aanpak. Mogelijk komt er geen reserveringscampagne, maar het merk zal vrijwel zeker werken met een korte pre-orderperiode waarin forse inruilkortingen worden aangeboden. In tegenstelling tot de TriFold zullen de toestellen bovendien gewoon verkrijgbaar zijn via de grote providers.

Voor zover bekend is de Galaxy Z TriFold de enige smartphone-lancering van een groot merk in recente jaren die afweek van het gebruikelijke inruilmodel. Het zou dan ook verrassend zijn als er geen vorm van flinke korting wordt aangeboden aan vroege kopers. Mocht de Galaxy S26 toch verschijnen zonder een noemenswaardige inruilactie, dan mag dit artikel er over een paar weken gerust bij gepakt worden.