Eerste echte foto's van de OnePlus 15 zijn gelekt en tonen een vrij saai design

We horen nu al langer geruchten dat de OnePlus 15 een nieuw design kan krijgen en nu zijn de details van dat design in principe bijna bevestigd. Er zijn namelijk nieuwe foto's gelekt die het design tonen.

Ten eerste heeft een Weibo-account voor de Peace Elite League (een esports competitie) een afbeelding gedeeld van spelers die naar een OnePlus-telefoon kijken. De tekst onder de afbeelding stelt aan kijkers de vraag waar de spelers naar kijken (via Phone Arena).

Hoewel de telefoon niet bij naam genoemd wordt, lijkt het niet om een ander bestaand OnePlus-model te gaan, dus zal het waarschijnlijk de OnePlus 15 zijn. Het lijkt dan ook een officiële teaser voor de telefoon te zijn in samenwerking met de PEL.

Los daarvan heeft @OnePlusClub ook nog een andere foto van het apparaat gedeeld op X. Het is niet helemaal duidelijk waar deze afbeelding vandaan komt en of hij dus bedoeld is als teaser (vanuit OnePlus zelf), of dat het gewoon een gelekte afbeelding is. Hoe dan ook, het lijkt hier om dezelfde telefoon te gaan als in de andere afbeelding.

Another look at OnePlus 15 real machine pic.twitter.com/a1BWtPgue8September 21, 2025

Een minder uniek design

We zijn er dus redelijk zeker van dat deze foto's de OnePlus 15 tonen, maar als dat inderdaad het geval is, is het ook wel een beetje teleurstellend. Het unieke design van de OnePlus 13 met het ronde camera-eiland lijkt namelijk te zijn ingeruild voor een veel minder uniek design met een meer vierkant camerablok.

Binnen dat blok zijn de verschillende camera's wel op een aparte manier gepositioneerd. Twee camera's worden samen omringd door een pilvormig zwart vlak, de derde camera staat dan weer los van die twee en je vind in het camerablok ook nog iets wat lijkt op een flitser met een zwarte cirkel eromheen.

Hoewel dat nog wel een beetje uniek is, vinden we het niet per se echt mooi en ook niet compleet uniek, want het lijkt redelijk op het camerablok van de Pixel 10 Pro Fold (en ook enigszins op dat van de OnePlus 13T).

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hoe dan ook, los van het vernieuwde design voor het camerablok is er niet veel nieuws te zien. We zien alleen de achterkant van het toestel en die achterkant lijkt verder een redelijk standaard afwerking te hebben. We zien hem in deze foto's in het wit en roze.

Waarschijnlijk krijgen we binnenkort nog wel meer beelden van de OnePlus 15 te zien, want het toestel wordt naar verwachting in oktober gelanceerd. Er is een grote kans dat die lancering in de eerste instantie alleen in China plaats zal vinden, maar dan volgt er later nog wel een wereldwijde lancering.