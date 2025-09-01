Nieuwste leaks tonen specs, design en kleuren van de OnePlus 15

We hebben tot nu toe nog niet heel veel gehoord over de opvolger van de OnePlus 13, maar verschillende nieuwe leaks geven ons nu een beter idee van wat we aan de binnen- en buitenkant van de OnePlus 15 kunnen verwachten. Het nummer 14 wordt hier overigens overgeslagen vanwege bijgeloof in China over dit getal. Het is daar dan ook een ongeluksgetal en vandaar dat we van OnePlus 13 naar OnePlus 15 gaan.

Ten eerste heeft het team bij Android Headlines wat interessante informatie verzameld, waaronder benchmarkscores van de OnePlus 15 die online zijn verschenen. De scores geven aan dat het toestel zal draaien op de Snapdragon 8 Elite 2-chip van Qualcomm.

De scores zelf zijn relatief laag, maar op dit punt in de ontwikkelingsfase van het toestel zegt dat nog niet veel. Ze zullen niet overeenkomen met de prestaties die je in de echte wereld kan verwachten wanneer het toestel uiteindelijk uitkomt.

Het lijkt er verder aan de hand van de informatie uit de benchmark ook op dat de OnePlus 15 zal beschikken over 16GB aan RAM, of in ieder geval een configuratie met 16GB aan RAM. De OnePlus 13 was te krijgen met 12GB, 16GB of 24GB aan RAM, maar die laatste variant was overigens vrij exclusief en niet wereldwijd te krijgen.

Renders en kleuren

OnePlus 15 storage & color options, as per DCS- 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+256GB, 16GB+512GB, and 16GB+1TB- Black, Purple, and Titanium color options pic.twitter.com/Do9n9Uhaw9August 29, 2025

Met dank aan de tipgever @Sudhanshu1414 (via Notebookcheck) hebben we nu ook al wat onofficiële renders gezien van het aankomende toestel. Natuurlijk weten we pas echt hoe het toestel eruit zal zien wanneer hij officieel onthuld wordt, maar het zou niet de eerste keer zijn dat dit soort renders vroegtijdig al een accuraat beeld geven van het design van een nieuwe telefoon.

We zien in de renders drie kleurvarianten: zwart, zilver en donkerpaars. Ook zien we dat de cameramodule nu vierkant is in plaats van cirkelvormig (zoals bij de OnePlus 13 het geval was). Daarnaast zouden er wel weer drie camera's achterop zitten, net als bij zijn voorganger.

Interessant genoeg heeft een leidinggevende bij OPPO, het moederbedrijf van OnePlus, al gedeeld dat het design van de OnePlus 15 een van zijn favoriete designs van de afgelopen jaren is. Als deze renders kloppen, lijkt er echter ook weer niet dramatisch veel te veranderen.

De standaard OnePlus 13 werd in China aan het begin van november 2024 gelanceerd en werd vervolgens in januari 2025 breder beschikbaar gemaakt. We verwachten dat de releasestrategie bij zijn opvolger weer vergelijkbaar zal zijn. Dat zou betekenen dat we aan het einde van dit jaar al een release in China kunnen krijgen en begin volgend jaar dus een wereldwijde release.