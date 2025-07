Nothing Phone (3) gelanceerd met verbeterde camera's voor 849 euro

Fans van Nothing die hoopten op een nieuwe flagship smartphone, bleven vorig jaar met honger achter. Hoewel de Phone (1) in 2022 werd gelanceerd en de Phone (2) in 2023, was er in 2024 geen Nothing Phone (3). Voor die derde generatie had het bedrijf een jaartje extra nodig en vandaag mogen we eindelijk de Nothing Phone (3) aanschouwen.

Een "echte" flagship

(Image credit: Nothing)

Nothing omschrijft de Phone (3) als "een echte flagship" en op papier voldoet de smartphone aan alle eisen. Hij is uitgerust met een Snapdragon 8s Gen 4, drie camera's achteraan, een 5.150mAh-batterij met 65W-snelladen, een IP68-certificering en een 6,67-inch AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate. Dit alles zit opnieuw verpakt in het herkenbare transparante ontwerp waar Nothing om bekend staat.

De camera's waren zonder twijfel het meest teleurstellende onderdeel van de vorige Nothing-telefoons. De Nothing Phone (3) heeft eindelijk drie volwaardige camera's. De hoofdcamera en ultra-wide worden nu aangevuld met een telefotocamera met 3x optische zoom. Je kan maximaal 60x digitaal inzoomen met de Nothing Phone (3) en dan wordt er natuurlijk gebruikgemaakt van AI om een acceptabel resultaat te maken.

Ook het updatebeleid past bij dat van andere flagship smartphones. De Nothing Phone (3) draait Android 15 uit de doos en krijgt vijf grote Android-updates, terwijl er zeven jaar lang security-updates voorzien worden.

Maak kennis met de Glyph Matrix

(Image credit: Nothing)

Aan de achterkant van de Nothing Phone (3) zie je weer de Glyph-verlichting. Een nieuw onderdeel hiervan is de Glyph Matrix, een klein displaytje in de rechterbovenhoek. Dit display kan allerlei info weergeven, van app-meldingen tot inkomende oproepen. Je kan ook minigames spelen met de Glyph Matrix, waaronder Spin the Bottle.

Een flagship telefoon in 2025 is natuurlijk niet compleet zonder AI-functies. De Nothing Phone (3) komt met drie nieuwigheden: Essential Search, Flip to Record en Essential Space. Dit laatste is in feite niet nieuw, want dit was reeds aanwezig op de Nothing Phone (3a) die eerder dit jaar werd gelanceerd.

Essential Search is een soort slimme zoekbalk die alles op je telefoon kan doorzoeken. Je kan contacten, foto's en bestanden doorzoeken, evenals het weer en je agenda-items. Voor Flip to Record moet je de Essential Key indrukken, de telefoon omdraaien en daarna wordt het gesprek meteen getranscribeerd en samengevat.

Prijs en beschikbaarheid

Het slechte nieuws is dat deze veel geavanceerdere Nothing Phone (3) een flinke prijsstijging ziet tegenover zijn voorgangers. Hij begint namelijk bij 849 euro (12GB/256GB). Wie de versie met 16GB RAM en 512GB opslag wil, moet zelfs 949 euro betalen. De Nothing Phone (1) kostte daarentegen 469 euro en de Nothing Phone (2) zag een stijging tot 649 euro.

Pre-orders voor de Nothing Phone (3) starten ten slotte op 4 juli en de officiële verkoop gaat op 15 juli van start.