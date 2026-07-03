Mysterieuze iPhone-bug neemt bij sommigen meer dan 100GB aan opslag in beslag

iPhone-opslag is iets waar je vaak wel enigszins zuinig mee om moet gaan, zeker als je een instapmodel hebt gekocht. Het is namelijk niet zo dat je na het kopen van een van de beste iPhones achteraf nog even gemakkelijk wat extra opslagruimte kan toevoegen.

Het is dus extra frustrerend als een groot deel van je opslagruimte ook nog eens in beslag wordt genomen door de 'Systeemgegevens' van je iPhone. Daarnaast is het al helemaal vervelend als dat gedeelte van je totale opslag ineens zorgwekkend hoog is. Gelukkig zijn er wel een paar dingen die je kan proberen om dit op te lossen.

Dit probleem werd recent beschreven op Reddit. De gebruiker TakenToTheRiver postte een screenshot waarop te zien was dat 86,96GB van hun iPhone-opslag in beslag werd genomen door Systeemgegevens. Dat was ook nogal een probleem aangezien deze persoon een 128GB-model heeft. Dat betekent dus dat zo'n 68% van de interne opslag niet meer bruikbaar was.

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De gebruiker gaf aan: "Dit is niet iets waar de gemiddelde iPhone-gebruiker mee te maken zou moeten hebben." Daarnaast zou deze bug volgens de gebruiker al jaren bestaan en zou het niet zo moeten zijn dat gebruikers er zelf via omwegen mee af moeten rekenen. Dit is ook iets wat we op andere plekken gezien hebben, zoals in de Maps-app, dus het is helaas een bekend probleem.

Dit was ook zeker niet de enige persoon die last had van te veel opslagruimte voor Systeemgegevens op hun iPhone of iPad. De gebruiker laszlotuss verloor zo'n 100,62GB, terwijl het bij DanscoRed zelfs om 150,56GB ging. Er is in ieder geval dus duidelijk iets mis.

Zo krijg je je opslagruimte terug

(Image credit: DenPhotos/Shutterstock)

Gelukkig zijn er een paar manieren om wat van je opslagruimte terug te krijgen als er nu een heel groot gedeelte door Systeemgegevens in beslag wordt genomen. Het vereist helaas wel wat werk, maar deze opties zijn zeker het proberen waard als je je zorgen maakt om de hoeveelheid opslag die je nog over hebt.

Er zijn verschillende aanpakken die lijken te werken voor verschillende iPhone-gebruikers. Voor sommige mensen werkt het om simpelweg hun iPhone te back-uppen (via iCloud of gewoon je computer), vervolgens te resetten en dan te herstellen met de back-up.

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De gebruiker jg61600 gaf een vergelijkbare tip. Deze gebruiker zei (vertaald uit het Spaans): "Back-up je volledige iPhone in iCloud, en herstel hem dan naar DFU-modus als je alle cache die je hebt gaat verwijderen." De DFU-modus herstelt je firmware naar een werkende straat en installeert een nieuwe kopie van iOS. Dat zou moeten helpen met het verminderen van het overmatig opslaggebruik van Systeemgegevens.

Deze methode waarbij je een back-up maakt en herstelt via die back-up bleek ook een goede oplossing te zijn toen we onderzochten waarom Apple Maps te veel opslagruimte in beslag nam. De kans lijkt ons dus redelijk groot dat deze methode hiervoor ook weer effectief zal zijn. Het is echter wel een enigszins drastische techniek, dus misschien loont het om eerst een van de mogelijke oplossingen hieronder te proberen.

Een andere mogelijke oplossing is het openen van de Instellingen-app op je iPhone, vervolgens naar Apps > App Store navigeren, naar beneden scrollen en 'Ruim apps op' inschakelen. Deze optie de-installeert apps die je al een tijdje niet meer gebruikt hebt (maar behoudt wel gewoon je documenten en andere data). Volgens Dapper_Contest_5695 leek deze oplossing het probleem voor hen op te lossen.

Als laatste deelde EffectiveEquivalent nog een andere mogelijke oplossing: het verwijderen van de cache voor je webbrowser en voor de podcast-app. Deze gebruikers "verwijderden [ook] een game die eenmaal in de app een extra download had."

Het is natuurlijk erg vervelend als je je beschikbare iPhone-opslag ineens flink ziet afnemen en je niet weet hoe je dit moet stoppen. Dat betekent echter niet dat je er helemaal niets aan kan doen. Probeer dus vooral de ideeën die voor andere mensen gewerkt hebben en misschien kan je dan toch wat opslag terugkrijgen en je wat minder zorgen maken.