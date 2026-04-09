Vouwbare 'iPhone Ultra' kan nog duurder worden dan een M5 MacBook Pro

De vouwbare iPhone, die volgens geruchten mogelijk de 'iPhone Ultra' zal heten, lijkt Apple's duurste iPhone tot nu toe te worden en een nieuw gerucht geeft ons een idee wat voor prijs we ongeveer kunnen verwachten.

Volgens de betrouwbare Apple-tipgever Mark Gurman (die schrijft voor Bloomberg) zal de iPhone Ultra meer dan 2.000 dollar kosten in de VS (via MacRumors). Het is nof niet helemaal duidelijk of hij hiermee refereert naar een startprijs van boven de 2.000 dollar of dat de duurste configuratie boven de 2.000 dollar uitkomt, maar we gokken dat het om een startprijs gaat. De tweede optie zou namelijk niet echt een verrassing zijn, aangezien een iPhone 17 Pro Max met 2TB opslag al 1.999 dollar kost.

Als Gurman het dus inderdaad over een startprijs van meer dan 2.000 dollar heeft, dan klinkt dat eigenlijk wel geloofwaardig. De Samsung Galaxy Z Fold 7 had in de VS immers ook al een startprijs van 1.999,99 dollar.

Het artikel gaat hieronder verder.

Dit zou echter ook betekenen dat de iPhone Ultra duurder wordt dan een M5 MacBook Pro in de VS. Die laptop heeft daar namelijk een startprijs van 1.699 dollar. Het toestel zou met deze prijs ook ruim duurder zijn dan de iPhone 17 Pro Max met een prijs vanaf 1.199 dollar. We kunnen deze prijs niet zomaar omrekenen naar euro's om een accurate voorspelling te doen voor de europrijs, maar als de Ultra in de VS dus iets duurder wordt dan de 2TB-variant van de iPhone 17 Pro Max, dan zal dat hier misschien ook het geval zijn. Die configuratie van de Pro Max kost hier 2.479 euro.

Dat is een erg hoge prijs en Apple-fans op Reddit hebben hier ook al gemixte reacties op gegeven. Sommige fans denken dat dit toestel toch wel goed zal verkopen, wat de prijs ook wordt, sommige kunnen niet wachten op het toestel, maar andere fans denken juist dat dit model niet goed zal verkopen en misschien zelfs "nog minder populair zal zijn dan de Air".

Een minimale vouwlijn en een grote batterij

Los van de informatie over de verwachte prijs, heeft Jon Prosser van Front Page Tech in een YouTube-video ook meer details gedeeld over de aankomende telefoon. Volgens Prosser zal de vouwlijn maar zo'n 0,15 mm diep zijn. Dat zou betekenen dat hij niet volledig onzichtbaar is, maar wel minder opvallend moet zijn dan bij de meeste andere foldables.

Introducing iPhone Ultra | First Look - YouTube Watch On

Op het gebied van camera's kunnen we volgens Prosser twee 48MP-camera's achterop verwachten. Het zou gaan om een hoofdcamera en een ultrawide. Daarnaast zou er ook een 'punchhole'-selfiecamera op het coverscherm zitten en mogelijk nog zo'n camera of een 'under-display'-camera aanwezig zijn bij het vouwbare display. Prosser claimt dat Apple "versies" van het apparaat met zo'n camera onder het display heeft getest en dat lijkt te suggereren dat het bedrijf mogelijk nog geen beslissing heeft gemaakt over wat het de beste oplossing vindt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Verder zegt Prosser dat we een batterij met een capaciteit van ongeveer 5.800mAh kunnen verwachten. Dat zou niet de hoogste capaciteit voor een foldable zijn, maar het is wel beter dan wat je bij de Samsung Galaxy Z Fold 7 (4.400mAh) en de Google Pixel 10 Pro Fold (5.015mAh) krijgt.

Andere zogenaamde specs die we kunnen verwachten zijn: 12GB aan RAM, een A20 Pro-chip en een efficiënte Apple C2-modem (met mogelijk ook de optie voor 5G via een satellietverbinding).

Qua dikte hebben we volgens deze nieuwe informatie te maken met een 9,5 mm wanneer dichtgevouwen en maar 4,5 mm wanneer opengevouwen. Wanneer je hem opengevouwen gebruikt, zou hij dus dunner zijn dan de iPhone Air van 5,6 mm. Dit enorm dunne design betekent blijkbaar ook dat er geen ruimte is voor Face ID en dat Touch ID hier mogelijk weer terugkeert.

Deze specs komen grotendeels overeen met wat we al eerder gehoord hebben, maar hoe vaker we zo horen (vanuit verschillende bronnen), hoe groter de kans dat ze redelijk accuraat zijn. Dit zijn overigens ook wel specs die enigszins lijken te passen bij een toestel dat mogelijk meer dan 2.500 euro zal kosten. Of die prijs echt te verantwoorden is, is een ander verhaal, maar er zullen ongetwijfeld Apple-fans zijn die dit de investering waard vinden.