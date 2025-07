Nieuwe leaks hinten naar prijs en batterijcapaciteit voor de vouwbare iPhone

De vouwbare iPhone lijkt nu steeds dichterbij te komen. Het apparaat is natuurlijk nog steeds niet officieel aangekondigd, maar het lijkt er wel steeds meer op dat het wel echt in ontwikkeling is. Nu suggereert een nieuwe leak dat het toestel twee records zal zetten.

Deze leaks komen vanuit Dingzhuo Digital en Mydrivers (via Wccftech). Hou er overigens wel rekening mee dat we de informatie hier door Google Translate hebben moeten halen en dat er natuurlijk nog niets zeker is tot Apple het apparaat officieel aankondigt (wat waarschijnlijk volgend jaar gebeurt).

Ten eerste lijkt het erop dat de vouwbare iPhone de grootste batterij van alle iPhones tot nu toe zal krijgen. Deze leak hint naar een batterijcapaciteit tussen 5.000mAh en 5.500mAh. Ter vergelijking, de Apple iPhone 16 Pro Max die vorig jaar in september werd gelanceerd, beschikt over een 4.685mAh-batterij.

Natuurlijk zegt dat niet meteen iets over de batterijduur die we in de praktijk kunnen verwachten. De vouwbare iPhone zal natuurlijk twee displays van stroom moeten voorzien, waarvan één groot scherm dat 7,74 inch kan zijn.

Flink prijskaartje

De nieuwste foldable van Samsung: de Galaxy Z Fold 7.

Het tweede gedeelte van deze leak gaat over de prijs van Apple's foldable. Het komt waarschijnlijk niet echt als een verrassing dat de vouwbare iPhone de duurste iPhone tot nu toe zal worden. Hij zal ongetwijfeld veel duurder zijn dan zelfs de startprijs van de iPhone 16 Pro Max (1.479 euro).

Deze leak geeft aan dat het toestel meer dan 15.000 yuan kost in China. Dat is omgerekend bijna 1.800 euro, maar we gokken dat dit niet de officiële europrijs zal zijn die Apple hanteert.

Eerdere geruchten plaatsten de prijs voor de vouwbare iPhone tussen de 1.800 en 2.500 dollar, afhankelijk van welke tipgevers en analisten je gelooft. Wat het uiteindelijke bedrag ook wordt, het zal geen koopje zijn.

Voordat we een vouwbare iPhone te zien krijgen, krijgen we eerst nog de iPhone 17-serie. Waarschijnlijk zal dit jaar de iPhone 17 Air de plaats van de iPhone 16 Plus innemen binnen de line-up. Als Apple zich aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt, verwachten we de nieuwe iPhones ergens in september.