iOS 26 verhoogt stilletjes de oplaadsnelheid van de iPhone 16

De iPhone 16 staat op het punt om een boost te krijgen op het gebied van draadloos opladen.

Sinds iOS 26 in juni werd aangekondigd, heeft het al meerdere bètarondes doorlopen in aanloop naar de verwachte volledige release volgende maand. Inmiddels weten we dat dit een extra bonus oplevert voor bestaande iPhone 16-toestellen: sneller draadloos opladen.

Zoals opgemerkt door MacRumors ontgrendelt iOS 26 de volledige mogelijkheden van de Qi2-standaard voor draadloos opladen op de iPhone 16, wat betekent dat je tot 25W draadloos kunt opladen met Qi-opladers van externe partijen. Voorheen lag de limiet op 15W.

Om de hoogste oplaadsnelheden te halen, moeten meerdere elementen op elkaar aansluiten: de hardware van de telefoon, de oplaadstandaard en de softwareondersteuning. De Qi2-standaard was al ingebouwd in de iPhone 16-modellen toen ze vorig jaar september uitkwamen en werd in juli geüpdatet om 25W te ondersteunen.

Op dit moment is die 25W-upgrade echter nog niet beschikbaar op de iPhone 16-serie: je haalt 25W draadloos opladen alleen met officiële Apple MagSafe-opladers. Wanneer iOS 26 volledig wordt uitgerold, verandert dat.

Draadloze boosts voor iedereen

Officiële MagSafe-accessoires kunnen al tot 25W halen op de iPhone 16. (Image credit: Apple / Future)

Dankzij de verbeterde oplaadmogelijkheden kun je volgens Apple’s eigen cijfers voor de MagSafe-producten een iPhone 16 of iPhone 16 Pro vanaf nul in slechts 30 minuten tot 50% opladen.

Belkin heeft snel geschakeld en brengt drie nieuwe opladers uit die profiteren van de aanstaande update. Apple heeft dit nog niet expliciet benoemd, al kan dat veranderen wanneer de bètaperiode van iOS 26 eindigt.

Dit bevestigt ook dat de iPhone 17-modellen de nieuwste Qi2.2-standaard gaan ondersteunen, met draadloos opladen tot 25W, zoals breed werd verwacht – al zouden, nu ondersteuning voor laders van derden naar 25W gaat, de MagSafe-mogelijkheden volgens één lek zelfs kunnen oplopen tot 50W.

Het is zo goed als zeker dat Apple de iPhone 17-serie ergens in september zal onthullen, en de signalen wijzen erop dat er rond 9 september iets kan gebeuren.