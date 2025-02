Benchmarks iPhone 16e onthullen details over oplaadsnelheid, RAM en prestaties

Hoewel Apple nu de iPhone 16e heeft onthuld, zal deze pas aan het einde van deze week te koop zijn, op 28 februari om precies te zijn. Tot die tijd zijn er bepaalde details die we niet weten, omdat Apple ze nooit op hun website vermeldt. Gelukkig hebben we nu enkele benchmarks waarmee we de ontbrekende stukjes informatie kunnen aanvullen.

Zoals opgemerkt door MySmartPrice, zien we in de benchmarks de impact van de ene ontbrekende GPU-core in de A18-processor van de iPhone 16e. Die heeft namelijk een 4-core GPU, in plaats van de 5-core GPU van de A18-chip in de iPhone 16. De iPhone 15 heeft trouwens ook een 5-core GPU.

Dat vertaalt zich in een daling van ongeveer 15% in grafische prestaties ten opzichte van de iPhone 16 (Plus). Het is een verschil waar je rekening mee moet houden als je veeleisende games zou willen spelen. De Geekbench-resultaten bevestigen ook dat de iPhone 16e 8GB RAM heeft, iets waar iedereen vanuit ging, maar niet specifiek is genoemd door Apple. 8GB RAM lijkt het minimum te zijn voor Apple Intelligence om te werken en dat is ook de reden waarom de iPhone 15 (met 6GB RAM) het niet ondersteunt.

Specs vergeleken

(Image credit: Future)

Het laatste kleine beetje informatie van MySmartPrice suggereert dat de iPhone 16e een oplaadsnelheid van 29W ondersteunt volgens een certificering van een Chinese instantie. Ook dat is een upgrade ten opzichte van de iPhone SE 3 die slechts 20W-snelladen ondersteunt.

Zoals je kunt zien op de productpagina van iPhone 16e, vermeldt Apple niet elk detail van zijn toestellen. We weten bijvoorbeeld nog niet wat de batterijcapaciteit van de telefoon is, maar er wordt gesproken over maximaal 26 uur video afspelen. Dat is net zoveel als de iPhone 15 en zelfs ietsje meer dan de iPhone 16 die volgens Apple 22 uur haalt.

Vergeet ten slotte niet dat de iPhone 16e zelfs ten opzichte van de iPhone 15 een kleine downgrade is op sommige vlakken, terwijl beide toestellen wel ongeveer hetzelfde kosten op dit moment. Zo heeft de iPhone 15 een groothoekcamera, het Dynamic Island en ondersteuning voor MagSafe-accessoires.