Google Maps krijgt een nieuwe look binnen Android Auto en een batterijbesparingsmodus

Meerdere handige upgrades onderweg

Google Maps op Android Auto
Google Maps op Android Auto (Beeld: Future)

De Google Maps-gebruikersinterface blijft maar kleine, maar handige upgrades krijgen. Nu wordt de interface bijvoorbeeld weer verbeterd op Android Auto en daarnaast lijkt er ook een handige batterijbesparingsmodus onderweg te zijn.

Ten eerste spotte Android Authority een nieuwe look voor Google Maps op Android Auto. De kaart is hierbij meer gecentreerd op het scherm wanneer je de app fullscreen hebt geopend. Zo is je route duidelijk in het midden van het display te zien.

Van A naar B met batterijbesparing

Het andere nieuws over Google Maps heeft te maken met een nieuwe batterijbesparingsmodus die je tijdens het navigeren kan gebruiken. Deze feature werd oorspronkelijk gespot door Android Authority, maar dankzij 9to5Google hebben we er ook wat beelden van.

Deze feature is nog niet officieel uitgerold, dus je kan hem zelf nog niet testen, maar er is dus wel bewijs voor gevonden in de code van de laatste versie van Google Maps voor Android. De feature schijnt het scherm weer te geven in zwart-wit en de elementen in beeld zoveel mogelijk te beperken.

Die veranderingen zouden moeten helpen om voor een iets langere batterijduur te zorgen tijdens het navigeren. Dat kan net het verschil betekenen tussen het bereiken van je eindbestemming voor je telefoon leeg is en het moeten navigeren zonder hulp van Maps.

Google heeft zelf nog niets gezegd over deze functie en hij kan dan ook nog flink aangepast en verfijnd worden voor hij op een brede schaal uitgerold wordt. Aangezien de code al in de app zit, zou het echter niet heel lang meer moeten duren voordat de feature verschijnt.

