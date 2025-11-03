Google Maps krijgt een nieuwe look binnen Android Auto en een batterijbesparingsmodus

De Google Maps-gebruikersinterface blijft maar kleine, maar handige upgrades krijgen. Nu wordt de interface bijvoorbeeld weer verbeterd op Android Auto en daarnaast lijkt er ook een handige batterijbesparingsmodus onderweg te zijn.

Ten eerste spotte Android Authority een nieuwe look voor Google Maps op Android Auto. De kaart is hierbij meer gecentreerd op het scherm wanneer je de app fullscreen hebt geopend. Zo is je route duidelijk in het midden van het display te zien.

Dit is een soort herhaling van een verandering die eerder dit jaar al werd doorgevoerd, maar toen werd er niet goed genoeg rekening gehouden met de rest van de gebruikersinterface. Daardoor zaten de zoekbalk en het overzicht van recente bestemmingen in de weg van het gedeelte van de kaart dat recht voor je zit op de route. Dat gedeelte bevat natuurlijk vrij belangrijke informatie, dus dat was wel een vervelend probleem.

De update werd vanwege dit probleem weer teruggedraaid, maar nu wordt Maps dus toch weer gecentreerd. Dit keer heeft Google zijn best gedaan om ervoor te zorgen dat de rest van de interface-elementen niet in de weg zitten van de kaart. Het is nog niet helemaal duidelijk of deze nieuwe interface al voor alle gebruikers beschikbaar is of dat deze geleidelijk aan wordt uitgerold.

Van A naar B met batterijbesparing

Google Maps is working on an extremely minimalist power saving modeThe mode would eliminate almost all UI elements and extraneous map labeling from your view✅ More information - https://t.co/5ApIT9VaWt pic.twitter.com/hcpTXKkEa6October 30, 2025

Het andere nieuws over Google Maps heeft te maken met een nieuwe batterijbesparingsmodus die je tijdens het navigeren kan gebruiken. Deze feature werd oorspronkelijk gespot door Android Authority, maar dankzij 9to5Google hebben we er ook wat beelden van.

Deze feature is nog niet officieel uitgerold, dus je kan hem zelf nog niet testen, maar er is dus wel bewijs voor gevonden in de code van de laatste versie van Google Maps voor Android. De feature schijnt het scherm weer te geven in zwart-wit en de elementen in beeld zoveel mogelijk te beperken.

Die veranderingen zouden moeten helpen om voor een iets langere batterijduur te zorgen tijdens het navigeren. Dat kan net het verschil betekenen tussen het bereiken van je eindbestemming voor je telefoon leeg is en het moeten navigeren zonder hulp van Maps.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Google heeft zelf nog niets gezegd over deze functie en hij kan dan ook nog flink aangepast en verfijnd worden voor hij op een brede schaal uitgerold wordt. Aangezien de code al in de app zit, zou het echter niet heel lang meer moeten duren voordat de feature verschijnt.