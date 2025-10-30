Gemini voor Google Home is vanaf nu beschikbaar

Eerder deze maand kondigde Google aan dat Gemini binnenkort Google Assistant zou vervangen op alle smart home-apparaten. Het early access-programma is nu officieel van start gegaan.

Anish Kattukaran, Chief Product Officer bij Google Home, deelde op sociale media dat de “eerste golf” van early access nu wordt uitgerold naar gebruikers in de VS. Dit geeft je toegang tot een slimmere en conversatiegerichte AI. Als je bepaalde spraakopdrachten hebt ingesteld, worden die normaal ook behouden.

Op de officiële Google-blog vind je een uitgebreide lijst met 100 commando's voor Gemini in Google Home, van het afspelen van muziek tot het uitschakelen van al je slimme lampen 's nachts.

Zo krijg je early access

Do you say "Hey Google" to a speaker or smart display in your home?Excited to share that the first wave of early access rollout for the Gemini for Home voice assistant starts today at 9:30am PST in the US!October 28, 2025

Er zijn posts op Reddit waarin gebruikers in de VS melden dat ze nu de zogenaamde Gemini for Home-update zien. Enkele gebruikers die zich voor de early access hadden aangemeld, zagen een pop-up (zie hieronder) wanneer ze Google Home openden.

Momenteel kunnen wij ons nog niet aanmelden voor early access. Die mogelijkheid is er alleen voor mensen in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Nieuw-Zeeland en Ierland.

(Image credit: Google)

De overstap zorgt voor veel verwarring bij gebruikers, maar Google heeft zijn best gedaan om de belangrijkste vragen over de update van Gemini for Home te beantwoorden. Er is een uitgebreide pagina met veelgestelde vragen waarin alles aan bod komt, van functionaliteit tot taalondersteuning.

Er zijn ten slotte nieuwe betaalde abonnementen, ter vervanging van Nest Aware, waarmee je toegang krijgt tot meer geavanceerde AI-functies.