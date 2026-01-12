Google Foto’s geeft je binnenkort mogelijk meer controle over backups van je foto’s en video’s

Voor veel gebruikers op zowel Android als iOS is Google Foto’s de app bij uitstek om foto’s en video’s in de cloud te back-uppen. Het lijkt er nu op dat die gebruikers binnenkort meer controle krijgen over hoe die back-ups precies plaatsvinden.

Zoals Android Authority heeft ontdekt, bevat de nieuwste versie van Google Foto’s voor Android verborgen code die wijst op een vernieuwde pagina voor back-upinstellingen in de app. Die aanpassing moet beter aansluiten op de Expressive UI-elementen die met Android 16 zijn geïntroduceerd.

Daarnaast wordt er een nieuwe functie genoemd: een back-upschema. Het is nog niet duidelijk wat dit precies inhoudt of hoe het gaat werken, maar het lijkt erop dat je zelf kunt bepalen wanneer je bestanden met de cloud worden gesynchroniseerd voor veilige opslag.

Mogelijk kun je back-ups bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks laten uitvoeren, of juist specifieke momenten instellen waarop er géén back-ups plaatsvinden. Dat kan handig zijn als je een beperkte internetverbinding hebt en het synchroniseren tijdelijk wilt pauzeren.

Binnenkort

We hebben onlangs een aantal upgrades gezien in Google Foto's. (Image credit: Google)

Op dit moment werkt het zo dat Google Foto’s automatisch foto’s en video’s back-upt zodra je een internetverbinding hebt, mits die optie is ingeschakeld. Je kunt daarbij wel aangeven dat dit alleen via wifi mag gebeuren en niet via mobiele data.

Automatische back-ups staan simpelweg aan of uit, al kun je natuurlijk ook handmatig een back-up starten. Er zijn genoeg gebruikers die waarschijnlijk graag wat meer controle willen over wanneer die back-ups precies draaien.

Hoewel de code voor deze nieuwe functie al in de Google Foto’s-app te vinden is voor wie goed kijkt, is hij nog niet actief. Wanneer Google dit precies gaat uitrollen, is nog onduidelijk. Maar als de voorbereidingen al in gang zijn gezet, lijkt het een kwestie van tijd. Waarschijnlijk komt Google met meer uitleg zodra de functie live gaat.