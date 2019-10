YouTube Music zal vooraf geïnstalleerd zijn op nieuwe Android-smartphones

Wie op zoek is naar een muziekstreamingdienst, heeft vandaag talloze opties. Spotify en Apple Music zijn de twee populairste opties, maar sinds vorig jaar kan je ook kiezen voor YouTube Music. De streamingdienst van Google's videoplatform YouTube biedt gelijkaardige abonnementsformules en functies aan als zijn twee grootste concurrenten.

Wie in de toekomst een nieuwe Android-smartphone koopt, mag voortaan meteen kennismaken met YouTube Music. Google heeft namelijk beslist om de app vooraf te installeren op nieuwe toestellen met Android 9 en Android 10. Tegelijk zal de Google Play Music app niet langer standaard aanwezig zijn op Android-smartphones.

Google Play Music (Image credit: Future)

Voorlopig hebben abonnees van Google Play Music nog niets te vrezen. De app is weliswaar vervangen als standaard muziekstreamingdienst op Android-toestellen, maar Google heeft (nog) niet besloten om de stekker eruit te trekken. Abonnees kunnen de app gewoon terugvinden in de Google Play Store en daar gratis downloaden.

Met deze wijziging verlegt Google duidelijk de focus naar YouTube Music als zijn voornaamste muziekstreamingdienst. Met Google Play Music en YouTube Music heeft het bedrijf in feite twee gelijkaardige services in zijn aanbod. Het zou daarom niet vreemd zijn als het uiteindelijk besluit om Google Play Music te stoppen en verder in te zetten op YouTube Music.