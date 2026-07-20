YouTube's picture-in-picture-modus lijkt gebroken te zijn op Android en iOS, en Google "doet actief onderzoek"

YouTube's picture-in-picture-modus (PiP) op Android en iOS is een van de handigste features van de app. De functie was ooit exclusief voor Premium-abonnees, maar is inmiddels beschikbaar voor alle gebruikers... wanneer hij werkt. Een nieuwe bug lijkt de functionaliteit namelijk te hebben gebroken op sommige mobiele toestellen.

9to5Google laat weten dat er meerdere meldingen zijn gedaan van de PiP-modus die niet meer wil activeren wanneer een gebruiker de YouTube-app verlaat. De audio blijft wel afgespeeld worden op de achtergrond, maar de kleine videospeler die moet verschijnen, is nergens te bekennen.

We hebben bij TechRadar gemixte resultaten gekregen bij het testen van dit probleem. Voor sommigen werkte de modus nog wel prima, maar voor anderen was PiP inderdaad niet te gebruiken. Het lijkt in ieder geval wel echt een probleem te zijn voor sommige gebruikers, want Google heeft zelfs erkend dat er sprake is van een bug.

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"Onze teams doen actief onderzoek naar het probleem, en we zullen deze thread updaten zodra we meer informatie hebben," legt een Google-vertegenwoordiger uit. Daarnaast laat deze vertegenwoordiger ook weten dat hoewel de meeste meldingen komen vanuit iPhone-gebruikers, het probleem ook te vinden is op Android.

Wat nu?

We hebben de YouTube Help-forums en Reddit afgezocht en tot nu toe lijkt er nog niet echt een goede tussenoplossing te zijn voor het probleem. Als je last hebt van dit probleem, lijkt er niets anders op te zitten dan te wachten op een oplossing vanuit Google.

Volgens de Reddit-threads die inmiddels zijn verschenen rondom deze bug, hebben zowel gebruikers van de gratis versie van YouTube als Premium-abonnees last van het probleem. Je zal PiP dus ook misschien niet zomaar terugkrijgen als je eventjes overschakelt naar en betaald abonnement.

Eén Reddit-gebruiker laat weten dat de feature al meerdere weken vreemd reageert en dat PiP soms wel werkt en soms niet. Als dat bij jou ook het geval is, kan het een poging waard zijn om je telefoon even te herstarten en het opnieuw te proberen. Helaas is er los daarvan dus nog niet echt een oplossing.

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De beste manier om op de hoogte te blijven van updates over dit PiP-probleem is door de officiële thread op het YouTube Help-forum in de gaten te houden. Hopelijk wordt deze bug vrij snel opgelost nu Google's engineers ervan op de hoogte zijn.