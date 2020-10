Yamaha's nieuwe draadloze koptelefoon en oortjes beschermen je gehoor

Het beluisteren van muziek via je oortjes of koptelefoon mag dan wel plezierig zijn, maar het kan schadelijk zijn voor je gehoor. Vooral als je liever in-ear oortjes gebruikt die zich in de opening van je gehoorkanaal bevinden, zoals de AirPods Pro.

Yamaha probeert met zijn nieuwste assortiment van draadloze koptelefoons en oortjes je kostbare gehoor te beschermen, dankzij een nieuwe technologie genaamd Listening Care.

Alle modellen in de nieuwe reeks - waaronder twee paar draadloze oortjes en een over-ear koptelefoon - staan gebruikers toe om te luisteren naar een volledig spectrum aan geluid van hoge tot lage frequenties bij een laag volume.

Volgens Yamaha "overwint het de uitdaging waarmee typische koptelefoons worden geconfronteerd, waarbij luisteren op een laag volume hand in hand gaat met een duidelijke verlaging van bepaalde frequentiebereiken, waardoor luisteraars het volume verhogen tot niveaus die de gezondheid van het gehoor kunnen beïnvloeden".

Door "een lager luistervolume aan te moedigen door geluidsfrequenties op een intelligente manier aan te passen", kunnen Yamaha's nieuwe koptelefoon en draadloze oortjes een goede optie zijn als je zorgen hebt over het behouden van je gehoor.

Geavanceerde actieve noise-cancelling

De over-ear koptelefoon in de nieuwe lijn - de YH-E700A - komt met geavanceerde ANC (active noise-cancelling), waarvan Yamaha zegt dat de ANC het geluid niet zal "verkleuren of verslechteren", maar slechts de ruis op de achtergrond wegneemt "terwijl het muzieksignaal puur en onaangeroerd blijft".

De YH-E700A komt met een Ambient Sound-modus, waardoor omgevingsgeluid door de oorschelpen komt - een handige functionaliteit voor momenten waarbij je snel je omgeving moet checken.

De koptelefoon beschikt over Bluetooth 5 met aptX Adaptive audio. De batterij heeft een levensduur van 35 uur, hoewel dit waarschijnlijk het geval is als ANC is uitgeschakeld.

De nieuwe koptelefoon is beschikbaar met zwarte en witte draaibare oorschelpen en zal in december beschikbaar zijn voor een prijs van $349,95. Europese prijzen zijn nog niet bekend. Het is ook de vraag of de koptelefoons en oortjes in winkels in Nederland en België verkrijgbaar zullen zijn.

Hoewel Yamaha geen informatie beschikbaar heeft gesteld over de drivers die in de YH-E700A gebruikt worden, heeft het bedrijf bevestigd dat de koptelefoons zullen komen met de Listening Optimizer-technologie.

Hierdoor kan de koptelefoon de manier waarop het geluid je oren bereikt elke twintig seconden berekenen, waarna een "corrigerend algoritme" ervoor zorgt dat je "het beste geluid" hoort.

(Image credit: Yamaha)

Yamaha heeft ook twee paar volledig draadloze oortjes aangekondigd om te concurreren met de AirPods Pro en de reguliere AirPods.

Het vlaggenschip van de twee - de YH-E7A - komt met noise-cancelling, Ambient Sound en ondersteunt draadloos opladen met een bijbehorende oplaadmat (USB-opladen is ook mogelijk).

Net als de over-ear koptelefoon beschikt de YH-E7A over Bluetooth 5 met Qualcomm aptX en een redelijke batterijduur - zo'n vijf uur voor de oortjes zelf en nog vijftien door middel van het draadloze oplaaddoosje.

De oortjes zijn beschikbaar in zwart en wit en beschikken over een IPX5-rating (waterdichtheid), wat betekent dat ze geschikt zijn tijdens work-outs. Ook worden er verschillende siliconen oordopjes geleverd die voor een goede pasvorm moeten zorgen.

In de tussentijd komt de YH-E5A met een nog langere batterijduur, namelijk 6,5 uur van de oortjes zelf en nog drie volledige oplaadcyclussen van het oplaaddoosje.

Omdat de E5A geen noise-cancelling aan boord heeft zijn ze goedkoper dan de andere draadloze modellen. De YH-E7A kost $229,95 en de YH-E5A $179.