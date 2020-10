Xiaomi onthult een 82-inch 5G scherm

Xiaomi ging van start als een fabrikant van smartphones, maar is snel aan het uitgroeien tot iets dat lijkt op een Chinees equivalent van Samsung of LG, dankzij een eindeloze productlijst.

Het bedrijf onthulde recent een 8K televisie genaamd de Mi TV Master Extreme Edition, die met een 5G-connectiviteit komt en een gigantisch scherm van 82 inch - wat wil zeggen dat het een geweldige bewegwijzering is, of een display van groot formaat.

Het scherm ondersteunt Quantum Dot-technologie en biedt een 98% P3 wijd kleurengamma aan, beeldverversing van 120Hz, MEMC-technologie, Dolby Vision, HDR10+-certificatie en een contrastratio van 400.000:1.

Het heeft weinig verrassend een ingebouwde Androidcomputer, gebaseerd op de quad-core Novatek 72685 8K chip, gepaard met een Mali-G51 MP4 GPU, 4GB RAM en 256GB opslaggeheugen.

We weten nog niet hoeveel het zal kosten, of het ooit buiten China verkocht zal worden, welke versie van Android het gebruik, noch of de 5G-capaciteiten gebruikt kunnen worden om een ingebouwde draadloze hotspot aan te sturen.

Het mini-LED scherm kan natuurlijk ook gebruikt worden als bedrijfsmonitor, of zelfs om te gamen dankzij de beeldverversing van 120Hz (zolang je natuurlijk een Nvidia RTX 3080/3090 GPU hebt).

Een andere functie die we willen aanhalen is een paar intrekbare 'geluidsvleugels' die elks 4 speakers bevatten. De rest van de specificaties worden afgerond met een HDMI 2.1-poort, USB 3.0-poort en een Ethernet-poort (die hopelijk tot Gigabit in staat is).