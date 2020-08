Transparante Xiaomi OLED televisie officieel: bizarre gewaarwording

Je hebt vast wel eens een futuristische film gekeken waarin er gebruikgemaakt werd van transparante schermen om een kaart of iets dergelijks op een toffe wijze te tonen. Xiaomi wou tonen dat zo'n scherm geen sciencefiction meer is en verbaasde gisteren vriend en vijand met een volledig transparante televisie.

Xiaomi houdt zich met tal van onderwerpen bezig in de wereld van technologie, en televisies zijn er daar een van. De Xiaomi Mi TV LUX OLED Transparant Edition is echter een wel heel bijzonder apparaat. Vanaf 16 augustus kunnen consumenten in China voor 49,999 yuan (omgerekend ruim 6120 euro) er een aanschaffen.

Zoals de titel (en de productvideo) suggereert, kun je zowel door de TV heen kijken wanneer deze is uitgeschakeld als wanneer hij inhoud weergeeft. Bij dat laatste beweert Xiaomi dat "beelden in de lucht lijken te zijn opgehangen".

Buiten deze functie heeft de Transparant Edition van de Mi TV LUX een 55 inch OLED-paneel, een 120Hz verversingsfrequentie, 93% DCI-P3 kleurondersteuning en "150000:1 statische contrastverhouding en een oneindig dynamische contrastverhouding".

Natuurlijk zijn al deze specificaties slechts zo indrukwekkend als de omgeving van de televisie toelaat; het meubilair, de muren en andere voorwerpen die je achter de TV plaatst zullen ongetwijfeld van invloed zijn op de helderheid ervan, net als de verlichtingssituatie in de kamer.

Hoewel er nog geen woord is gezegd over de wereldwijde beschikbaarheid (en de kans bestaat dat hij de Aziatische markt niet zal verlaten), is het feit dat een televisie met transparante scherm in massaproductie een gigantische stap voorwaarts. Wij kunnen in ieder geval niet wachten totdat een exemplaar de oversteek maakt naar de Benelux.