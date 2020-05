Dit is de Sonos Arc: de eerste Sonos soundbar met Dolby Atmos

Sonos is een van de toonaangevende audiomerken van vandaag, met een reputatie van hoge kwaliteit die veel van zijn concurrenten overstijgt. Het bedrijf heeft net zijn eerste Dolby Atmos-compatibele soundbar, de Sonos Arc, aangekondigd.

De Sonos Arc wordt beschreven als de "premium smart soundbar van Sonos voor tv, films, muziek, gaming en meer" en vervangt in de praktijk de Sonos Play:Bar en Sonos Play:Base reeksen. Het wordt dus iets makkelijker als je in de toekomst op zoek gaat naar soundbar van Sonos.

Het Sonos Beam-model van 2019 blijft echter een goedkoper en Dolby Atmos-vrij alternatief bieden, hoewel de Arc naar verluidt een "groter geluidsbeeld" zal bieden dan de Beam. Ook hier is dezelfde Google Assistant, Alexa, en AirPlay 2 ondersteuning aanwezig.

De Sonos Arc gaat 10 juni in de verkoop voor een richtprijs van 899 euro in de kleuren wit en zwart (beide met een matte afwerking). De soundbar kan nu al besteld worden via de website van Sonos.

In hogere Atmos-sferen

Een nieuwe app van Sonos is onderweg (Image credit: Sonos)

Waarom is de ondersteuning van Dolby Atmos van belang? De Dolby-standaard is een high-end audioformaat voor 3D-geluid, wat betekent dat er een extra dimensie in het geluid zit. Die is er standaard, zelfs als je niet beschikt over een volledige surround sound set-up in je woonkamers.

De Sonos Arc beschikt over een reeks van 11 drivers, waaronder acht mid-range woofers en drie speciale tweeters voor een gevarieerd meerkanaals geluid. Je kunt hem daarnaast ook combineren met een speciale subwoofer om het pakket compleet te maken.

Een vernieuwde Sonos-app - die op 8 juni wordt gelanceerd - zal ook de nieuwe producten van 2020 ondersteunen, met compatibiliteit met Hi-Res Audio-formaten en persoonlijke instellingen van gebruikers die zijn overgenomen van eerdere versies van de app.

De Sonos Arc ondersteunt tot slot ook de nieuwste HDMI eARC-standaard ondersteunt. Daar is er een audiocodec met een hogere bandbreedte voor Atmos en kan je je soundbar makkelijker koppelen aan je televisie.