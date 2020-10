Mød Sonos Arc: den første Sonos soundbar med Dolby Atmos

Sonos er nok det bedst kendte mærke inden for multirumssystemer og har i mange år stået for en kvalitet, som mange konkurrenter har svært ved at leve op til. I dag annoncerer de så deres første Dolby Atmos-kompatible soundbar, Sonos Arc, som skal erstatte to af deres nuværende produkter. Det første er den lidt over syv år gamle Playbar, som længe har trængt til en opdatering, men også Playbase fra 2017 sendes på pension.

(Image credit: sonos)

Sonos Arc beskrives i pressemeddelelsen som ”En soundbar i premiumklassen” og skulle give den ”mest omsluttende hjemmebiografoplevelse til dato. Med smart premiumlyd, understøttelse af Dolby Atmos og flere stemmeassistenter hæver Arc barren for biograflyd i hjemmet.”

Med udfasningen af de to ældre TV-lydprodukter bliver det nu noget lettere at vælge til stuen eller soveværelset. Skal det være den billigere Sonos Beam (2019) eller den dyrere Arc, som også håndterer Dolby Atmos? Ligesom Beam understøtter Arc Google Assistant, Alexa og AirPlay 2.

Sonos Arc udkommer i en hvid og sort udgave og er tilgængelig fra d. 10. juni til en vejl. pris på 6.699 kroner – du kan allerede nu forudbestille dit eksemplar på Sonos.com.

Også andre Sonos-modeller bliver opgraderet her i 2020. Sonos kan derfor sammen med Arc afsløre en ny Sonos Sub (Gen 3) samt Sonos Five, som afløser Play:5 (Gen 2). Begge produkter har øget hukommelse og hurtigere processorkraft men samme gode lyd som forgængerne.

Sonos Sub og Sonos Five vil begge kunne købes fra d. 10. juni og koster henholdsvis 5.999 kroner og 4.349 kroner.

Sonos Five får i den hvide udgave et hvidt frontgitter. (Image credit: Sonos)

Klar til Atmos-færen

Vi får også en ny Sonos app (Image credit: Sonos)

Hvorfor er Atmos overhovedet interessant?

Dolby-standarden er et high-end lydformat til 3D-lyd, som betyder, at den lyd du hører også har et element af højde og dybde – selv hvis du ikke har et fuldt surround-setup af højttalere i din stue.

Sonos Arc indeholder 11 drivere, hvoraf to er opadrettede til 3D-lyd. De otte basenheder og tre diskant-enheder giver detaljer, klarhed og dybde. Du kan naturligvis stadig vælge at parre Arc med en Sub og evt. to Play One SL, så du får den fulde surround-oplevelse.

Udover den nye hardware lancerer Sonos også d. 8 juni en ny udgave af Sonos appen, som understøtter de nye 2020-produkter samt lydteknologier med højere opløsning. Sonos nævner ikke, om det længe savnede DTS-format bliver en del af pakken.

Det er værd at bemærke, at Sonos Arc understøtter seneste HDMI eARC-standard, som tillader den højere båndbredde til Atmos, samt muliggør en lettere forbindelse imellem din soundbar og dit TV.