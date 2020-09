Xiaomi Mi 10T releasedatum, prijs, nieuws en lekken

Het ziet ernaar uit dat de Xiaomi Mi 10T het volgende vlaggenschip van het Chinese bedrijf wordt en zeer binnenkort zal verschijnen.

De Xiaomi Mi 10 zorgde voor een intrede op de premium smartphonemarkt voor Xiaomi en was een afwijking van de middenklasse waar onder andere de Xiaomi Mi 9 onder viel. Op dezelfde manier waarop de Mi 9T later in dat jaar verscheen, lijkt het erop dat de Mi 10 binnenkort een T-variant zal hebben.

Dit is niet enkel speculatie vanuit onze kant - de komst van de Mi 10T past binnen de jaarlijkse vernieuwingscyclus van het bedrijf en is ook iets wat het bedrijf zelf heeft geteased.

De Xiaomi Mi 10T is niet de enige grote smartphone die we binnenkort van het bedrijf verwachten. De Mi Note 11 wordt tegen het einde van het jaar verwacht. We weten inmiddels dat de Mi 10T op 30 september gelanceerd zal worden.

Ter zake

Wat is het? Een geüpgradede versie van de Xiaomi Mi 10

Een geüpgradede versie van de Xiaomi Mi 10 Wanneer komt het uit? 30 september 2020

30 september 2020 Wat gaat het kosten? Dat is nog niet zeker

Xiaomi Mi 10T releasedatum en prijs

Er is nog niet veel informatie bekend over de Xiaomi Mi 10T, maar er zijn al wat gegevens gelekt en Xiaomi heeft ook al een deel bevestigd, waaronder de lanceringsdatum van 30 september.



De verwachting is dat er een aantal verschillende Xiaomi Mi 10T-modellen zullen verschijnen. Er is al enkele keren een premium ogend model gelekt, maar we weten ook dat Xiaomi werkt aan een nieuwe goedkopere 5G-telefoon onder de naam Mi 10.



Xiaomi heeft deze informatie zelf bevestigd, zoals in onderstaande tweet is te zien. Er wordt echter maar één nieuw 'lid' genoemd. Het is dus ook goed mogelijk dat er toch maar één Mi 10T-telefoon komt.

We're going to launch a new 5G smartphone this September and it will start from £2XX!As a new member of our #Mi10 Series, it will be the first to feature an upcoming brand-new Qualcomm Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform. Amazing value for money to allow #5GForEveryone! pic.twitter.com/YUhOVM0BpgSeptember 1, 2020

De tweet bevestigt expliciet de prijs van een van de modellen uit de Mi 10T-lijn, mogelijk de Mi 10T Lite, maar er is ook een prijs gelekt voor de Xiaomi Mi 10T Pro.

De smartphone is namelijk kort op Amazon vermeld voordat deze weer werd verwijderd. De 10T Pro had een prijskaartje van €666. Aangezien dit een redelijk vreemd bedrag is, is dit waarschijnlijk slechts een placeholder.

Xiaomi Mi 10T Pro Amazon listing (Image credit: Giga)

Een lek van Digital Chat Station, een redelijk betrouwbare bron op het Chinese sociale platform Weibo, suggereert in een van zijn lekken dat de Mi 10T Pro in Europa een verkoopprijs zou krijgen van €699. Dit lijkt meer op een echte winkelprijs dan €666. Het bedrag zou de 10T Pro een stuk goedkoper maken dan de andere Mi 10-apparaten.

Een ander lek wijst naar de standaard Xiaomi Mi 10T die €499 zou kosten, wat in lijn ligt met de vermeende iets duurdere Pro-variant. Deze informatie komt van een bron zonder enig verleden op vlak van lekken. De genoemde prijs is daarom nog met een korrel zout te nemen.

Xiaomi Mi 10T lekken en geruchten

Laten we beginnen met het design - een populaire lekker heeft enkele afbeeldingen van de Xiaomi Mi 10T Pro gelekt, zoals hier beneden te zien is. Het scherm lijkt op die van de Mi 10, behalve dat de randen vlak zijn in plaats van rond. Bovendien is de cameracomponent op de achterkant een stuk dikker dan die van de standaard Mi 10 en bevat het een enorme lens aan de bovenkant.

Het gaat hier waarschijnlijk om het Pro-model. We weten nog niet wat er anders is aan de standaard- of Lite-versies.

Volgens de gelekte Spaanse Amazon-pagina, zoals hierboven te zien, beschikt de Xiaomi Mi 10T Pro waarschijnlijk over een 108MP hoofdcamera en drie kleinere camera's, terwijl de Mi 10T zijn vier 64MP-camera's zal behouden.

In dat geval heeft de standaard Xiaomi Mi 10T een lagere resolutie hoofdcamera dan de Mi 10, die een 108MP camera heeft. Echter kunnen we zonder de nieuwe telefoons getest te hebben niet met zekerheid zeggen dat de camera ook daadwerkelijk slechter is.

Het is XDA Developers gelukt om enkele productfoto's te bemachtigen van een online omgeving die van de Mi 10T Pro zou moeten zijn. Uit wat code is gebleken dat de telefoon over een 144Hz scherm zal beschikken, wat een zeldzame feature is voor een smartphone. Dit hebben we enkel eerder gezien bij de Nubia Red Magic 5G. Wij verwachten echter niet dat de niet-Pro-varianten deze hoge verversingssnelheid zullen hebben.

Omdat zowel de Mi 10 als de Mi 10 Pro werden aangedreven door de Snapdragon 865, zouden wij graag een verbetering zien op dit gebied. Met de komst van de Snapdragon 865 Plus zou dit een logische keuze zijn. Voorlopig blijft het bij speculaties.

[ Exclusive ] Mi 10T, Mi 10T Pro & Mi 10 Lite Launching Soon Globally.Here is The First Look Of Mi 10T Pro.Mi 10T Pro Specs.•5000mAh Battery•144Hz Refresh Rate•108MP Rear Camera•May Be Side Mounted Fingerprint Scanner I Am Not Sure About This One.#Mi10TPro #Mi10T pic.twitter.com/8ngfxyrzZoAugust 26, 2020

Het is nog niet bekend of de bron van de bovenstaande tweet betrouwbaar is. Voornamelijk het gedeelte over de vingerafdrukscanner aan de zijkant roept twijfels op, omdat de gelekte renders dit tegenspreken.

Een andere, betrouwbaardere bron suggereert dat de telefoon zal beschikken over een verversingssnelheid van 144Hz, een 108MP hoofdcamera, de Snapdragon 865 processor en een 5000 mAh-batterij. Misschien is dat andere lek dus toch niet zo verkeerd.