Xiaomi Mi 9T Pro review

Er valt weinig te klagen wanneer we het hebben over de Mi 9T Pro; het prettige design en scherm worden bijgestaan door excellente specificaties. Het feit dat de koptelefooningang behouden is gebleven, zullen veel gebruikers kunnen waarderen. Hoewel draadloos opladen niet tot de mogelijkheden behoort, evenals waterbestendigheid of stereogeluid, is de telefoon zijn bijzonder lage prijs meer dan waard.

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft in Europa nog een hele markt voor zich te winnen. De techgigant is in haar thuisland al jaren razend populair, maar het probeert langzaam ook in andere delen van de wereld te nestelen.

Xiaomi's nieuwste handset biedt specificaties aan die je ook terugvindt in de meeste high-end smartphones, maar dan voor de helft van de prijs. Met een 6,39 inch Full HD+ Super AMOLED display en Snapdragon 855 is hij ongeveer vergelijkbaar met de OnePlus 7 Pro.

Met een adviesprijs van 429 euro is de Mi 9T Pro een absoluut koopje te noemen wanneer je kijkt naar de specificaties. Hoe presteert de telefoon echter in de echte wereld?

Xiaomi Mi 9T Pro prijs en beschikbaarheid

Beschikbaar in de Benelux

64GB en 128GB modellen

Adviesprijs van 429 euro

De Xiaomi Mi 9T Pro is beschikbaar in twee uitvoeringen: met 64GB en 128GB. Let erop dat het geheugen niet uitbreidbaar is met een microSD-kaartje. De adviesprijs bedraagt 429 euro, maar inmiddels is de prijs al enkele tientjes gezakt.

De Xiaomi Mi 9T Pro kopen is mogelijk in diverse kleurvarianten. Naast zwart is het toestel ook verkrijgbaar in de kleuren rood en blauw. Bij de laatste twee modellen is er sprake van een kleuroverloop van kleur aan de buitenzijde naar zwart in het midden.

(Image credit: TechRadar)

Design en scherm

Degelijk gebouwd

6,39 inch Super AMOLED

Pop-up-frontcamera

De Xiaomi Mi 9T Pro mag er qua design zeker zijn. Kijken we naar de voorkant, dan zien we een mooi en voorkantvullend display terug, omringd door minimale randen. Er is geen cameragat of notch aanwezig; de frontcamera zit verwerkt in een pop-up-mechanisme.

De smartphone voelt erg gelikt aan, en dat komt mede door de licht gebogen achterzijde. Hij ligt dan ook lekker in de hand. Dun is hij echter niet; met 8,8 millimeter dikte is hij vrij grof.

Het gepolijste aluminium frame laat de glazen voor- en achterzijde mooi samensmelten. De rode accenten zijn eveneens een mooi gezicht; op de aan/uit-knop en rondom de camera-opzet vind je deze accenten terug.

(Image credit: TechRadar)

De achterkant van de telefoon is in de zwarte versie uitgerust met een geribbelde achterzijde. Wij kunnen deze interessante designkeuze in ieder geval erg waarderen.

Uit de doos krijg je een hoesje meegeleverd om het toestel te beschermen. De voorzijde is gemaakt van Gorilla Glass 5. Dat is sterk, maar een vooraf meegeleverde screenprotector hadden wij niet erg gevonden.

Misschien wel het meest belangrijke verschil ten opzichte van veel duurdere high-end toestellen is de aanwezigheid van een koptelefooningang. Naast de mono speaker vind je een USB-C-ingang terug. De volume- en aan/uit-knop vind je terug aan de rechterrand.

(Image credit: TechRadar)

Er is sprake van een licht uitstekende camera-opzet aan de achterzijde, maar vergeleken met concurrenten als de OnePlus 7T en Motorola One Zoom is dit zeker te overzien.

Het display is, zeker gezien de prijs, ronduit top te noemen. Het 6,39 inch grote display kent een resolutie van 1080 x 2340 pixels en het gebruikte paneel is een Super AMOLED-scherm. Met een dichtheid van 400 pixels per inch biedt Xiaomi een premium schermervaring aan.

(Image credit: TechRadar)

Het feit dat er geen notch in zicht is vinden we een groot pluspunt bij de Mi 9T Pro; het vlaggenschip van Xiaomi krijgt hierdoor een echte premium look. De kijkhoeken en helderheidslevels zijn sterk en de maximale helderheid is voldoende voor gebruik buitenshuis.

Hoewel we niet durven te stellen dat de Mi 9T Pro het qua schermkwaliteit wint van de Galaxy S10 Plus, mag je de smartphone van de Chinese fabrikant wel scharen in het rijtje met beste schermen in zijn prijssegment.