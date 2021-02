Xiaomi Black Shark 4 mogelijk goedkoper dan verwacht

Hoewel de meeste gaming smartphones de neiging hebben om in een middelmatige of hogere prijsklasse terecht te komen, het ziet ernaar uit dat de Xiaomi Black Shark 4 een andere kant uitgaat. Nieuwe informatie suggereert dat dit toestel op sommige vlakken minder interessante specs zal hebben, waardoor het tegen een lagere prijs kan verschijnen dan zijn voorgangers of rivalen.

De Black Shark 4 is reeds gecertifieerd op de Chinese certificatiewebsite TENAA, zoals werd opgemerkt door PlayfulDroid. De bijhorende foto's geven ons een eerste blik op de smartphone.

We moeten nu wel even aankaarten dat deze smartphone het modelnummer PRS-A0 krijgt, terwijl we eerder opvingen dat de Black Shark 4 het nummer KRS-A0 kreeg. Dit laat ons vermoeden dat dit niet de Black Shark 4 wordt, maar een ander toestel uit dezelfde reeks.

PlayfulDroid speculeert dat dit de Black Shark 4 Pro wordt, maar als we van de specs mogen uitgaan, dat wordt het eerder een Lite-model. Het kan ook het standaardmodel van de Black Shark 4 zijn, met het andere toestel dat dan de Pro-versie vormt.

Aangezien de Black Shark 4 nog niet is aangekondigd, en dit gerucht dan ook grote veranderingen voor de reeks inhoudt, vragen we toch om dit met een korreltje zout te nemen tot het bedrijf alles heeft bevestigd. Het is mogelijk dat de PRS-A0-versie bijvoorbeeld enkel in China verschijnt, of toch geen correcte weergave vormt van het product dat ze voor ogen houden.

Black Shark 4 afbeeldingen

(Image credit: TENAA)

Als je de eerdere toestellen uit de Black Shark-reeks hebt gezien, of gewoon gaming smartphones in het algemeen, dan zullen de bovenstaande renders van de Black Shark 4 je mogelijk verbazen. Ze zien er weinig opvallend uit, wat doorgaans afwijkt van het aanwezige, hoekige, LED-gevulde ontwerp waar de meeste toestellen mee op de proppen komen.

Aan de linkerzijde van het toestel zit een volumeknop, en rechts kan je de aan/uit-knop terugvinden, wat allemaal niet veel afwijkt van de andere Black Shark-modellen. Rechts kan je echter ook twee fysieke trekkers terugvinden voor gaming, en een zijwaartse vingerafdrukscanner.

Smartphones van Black Shark hebben doorgaans ingebouwde vingerafdrukscanners, dus deze verplaatsing naar een van de zijdes is een heuse aanpassing. PlayfulDroid speculeert dat het verschuiven van de vingerafdrukscanner een symptoom is van een downgrade van de schermkwaliteit. Dat zou dan een verwijzing kunnen zijn naar de budgetvriendelijke aard van het toestel, al blijft het natuurlijk allemaal een hoop giswerk.

Net zoals bij de Black Shark 3 bevinden er zich achteraan drie camera's voor de Black Shark 4, die in een horizontaal camerablok geplaatst zijn zoals bij de Samsung Galaxy S10. De camera's zijn vrij klein in vergelijking met de algemene grootte van het toestel, wat kan duiden op een grote smartphone.

Als er geen Black Shark-logo aanwezig was op de achterkant van de smartphone, dan hadden we uit de looks niet kunnen opmaken dat dit de nieuwe versie van de Black Shark van Xiaomi zou worden.

We verwachten dat de lancering van de Black Shark 4 rond maart 2021 valt, dus we zullen alvast niet zo heel lang moeten wachten op meer informatie.