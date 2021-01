Xiaomi Black Shark 4 gaming smartphone verschijnt binnenkort

Een van de grootste aankomende smartphonelanceringen is mogelijk die van de Black Shark 4. De aankomende gaming smartphone van het Xiaomi-submerk is bevestigd door Black Shark CEO Luo Yuzhou, die een poster op Weibo (Chinees sociale mediaplatform) plaatste. Erbij vermeld staat 'verschijnt snel'. Ook zijn er enkele specificaties onthuld.

Het belangrijkste aspect wat de poster bevestigt, is de naam 'Black Shark 4'. Dat zou logisch zijn, aangezien het om de opvolger van de Black Shark 3 gaat, maar Chinese bedrijven slaan de nummer 'vier' in namen vaak over omdat de uitspraak in het Mandarijn erg lijkt op het woord 'dood'.

Volledig opgeladen in een kwartier

De Black Shark 4 komt met supersnel 120W-laden en een 4,500mAh batterij. Volgens de poster moet de smartphone binnen 15 minuten van nul naar honderd procent opgeladen moeten zijn. Dat is een ongelofelijk snelle laadtijd. Net als andere gaming smartphones met snelladen, vinden we waarschijnlijk meerdere USB C-poorten in het apparaat, hoewel één poort in theorie al voldoende is.

Veel meer weten we nog niet over de Xiaomi Black Shark 4. De poster onthult bovendien geen releasedatum. De post van Yuhzou op Weibo benoemt 'Black Shark-producten', wat kan betekenen dat er ook een Pro-model verschijnt. Ook zou het kunnen wijzen naar gaming-accessoires of het is simpelweg een vertalingsfout.

De Xiaomi Black Shark 3 verscheen in maart 2020, waardoor we verwachten dat de Black Shark 4 rond maart 2021 zal verschijnen.