Xbox-baas: Bethesda-games exclusief voor Xbox en PC

Xbox-baas Phil Spencer bevestigt dat toekomstige Bethesda-games exclusief zullen zijn voor "platformen waar Game Pass bestaat". Dit betekent dat PS5-spelers niet van de nieuwe games kunnen genieten.

Tijdens Bethesda Joins Xbox op 11 maart, benoemt Spencer dat The Elder Scrolls 6 en Starfield beide Xbox-exclusives zullen worden. Dat is slecht nieuws voor gamers met een PS5-console. "Als je een Xbox-klant bent, wil je weten dat er geweldige exclusieve games voor je komen naar platformen waar Game Pass bestaat", zegt Spencer. "Dat is ons doel, dat is waarom we dit doen, dat is de fundering van dit partnerschap."

Wat betekent dit voor gamers? Het houdt in elk geval in dat toekomstige Bethesda-games enkel op platformen zullen verschijnen waarop Xbox Game Pass werkt: Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en PC. Kortom, de Bethesda-games komen niet naar PS5 of Nintendo Switch.

Vanwege lopende verplichtingen van voor de overname van ZeniMax (het moederbedrijf van Bethesda) zal onder meer Deathloop nog steeds op de PS5 verschijnen. Games die momenteel op andere platformen bestaan, zullen ondersteund blijven worden.

"Natuurlijk kan ik hier niet zeggen dat elke Bethesda-game exclusief is, want we weten dat dat niet waar is", zegt Spencer. "Er zijn contractuele verplichtingen waar we aan blijven voldoen, zoals we altijd doen in dit soort gevallen. We hebben bestaande games op andere platformen en we blijven deze games ondersteunen op die platformen."

Een klap voor de PS5

(Image credit: Bethesda)

Het is geen grote verrassing dat Microsoft wat exclusiviteit wil brengen na de aankoop van een van de grootste gamefranchises die er is. Het is echter wel een grote klap voor PS5-gamers die uitkeken naar het spelen van toekomstige Bethesda-titels.

Het is echter belangrijk om te weten dat het nog altijd mogelijk is dat Starfield en The Elder Scrolls 6 nog niet onder deze Xbox Game Pass-exclusiviteit vallen. Het is goed mogelijk dat deze grote titels ook naar de PS5 komen, als Sony deze games al voor de overname voor het platform heeft geregeld. We zullen moeten afwachten om meer te weten te komen over de exclusiviteit. In de zomer zal er waarschijnlijk een nieuwe showcase plaatsvinden om de toekomstige games aan het grote publiek te tonen.