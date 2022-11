Windows 10 21H1 wordt na volgende maand niet meer ondersteund

Alle versies van Windows 10 21H1 zien tegen het einde van november 2022 het einde van de officiële Microsoft-ondersteuning tegemoet. Dat heeft Microsoft inmiddels bevestigd.

Het bedrijf heeft in een mededeling gewaarschuwd dat de veiligheidsupdate voor december de laatste update zal zijn voor Windows 10 21H1. Deze update komt uit op 13 december 2022.

Na die update in december krijgen de apparaten met deze versie van Windows geen maandelijkse veiligheids- en kwaliteitsupdates meer. Ze worden dan dus niet meer optimaal beveiligd voor de meest recente veiligheidsrisico's.

Microsoft raadt gebruikers nu aan om óf hun apparaten naar de meest recente versie van Windows 10 te upgraden óf hun apparaten naar Windows 11 te upgraden. Voor meer informatie over welke versies van Windows wanneer hun ondersteuning verliezen heeft Microsoft ook een gids (opens in new tab) beschikbaar gemaakt.

Microsoft heeft op 18 oktober aangekondigd dat Windows 10 22H2 beschikbaar was en die update wordt nu ook voor alle ondersteunde apparaten beschikbaar gemaakt.

Gebruikers die zelf hun apparaten willen upgraden kunnen dat doen door naar instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update te gaan en dan te klikken op "Controleren op updates".

Dit nieuws komt vrij snel nadat er gerapporteerd werd dat veel pc-gebruikers nog steeds aan Windows 10 vast blijven houden. Dit terwijl Windows 11 inmiddels meer dan een jaar geleden op 5 oktober 2021 gelanceerd werd.

Data van Statcounter laat zien dat Windows 11 nog steeds een klein aandeel van de pc-markt heeft. Pas 15,44 procent van alle Windows-systemen is geüpdatet naar Windows 11.

Windows 10 daarentegen staat nog bij 70 procent van gebruikers geïnstalleerd en zelfs Windows 7 draait nog op 10 procent van de Windows-apparaten. Dat terwijl Windows 7 sinds januari 2020 al niet meer officieel wordt ondersteund door Microsoft.

Dit lage marktaandeel wordt ook gedeeltelijk geweten aan de hoge systeemvereisten die voor Windows 11 nodig zijn. Veel alledaagse computers en mobiele workstations voldoen simpelweg niet aan die vereisten.

Als je nog problemen hebt met het updaten van je Windows-apparaat, dan heeft Microsoft een gids (opens in new tab) in elkaar gezet die je kunt volgen.