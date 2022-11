Windows 11 wordt nog steeds door bijna niemand gebruikt

Gebruikers hebben Windows 11 nog niet echt omarmd, ondanks dat de software al langer dan een jaar uit is.

Volgens data van Statcounter wordt Windows 11 nog steeds maar door erg weinig mensen gebruikt. Windows 11 staat namelijk maar op 15,44 procent van alle Windows-computers.

Vergeleken daarmee gebruikt 70 procent nog steeds Windows 10. Zelfs iets minder dan 10 procent houdt nog vast aan Windows 7, terwijl dit besturingssysteem sinds januari 2020 niet eens meer wordt ondersteund.

Hoe zit het met de andere platforms?

Windows staat al lange tijd bovenaan in de wereld van desktop besturingssystemen. Windows staat op ongeveer 80 procent van computers. Daarna komen Apple’s OS X met 15 procent en de open-source Linux-besturingssystemen met iets minder dan 3 procent.

Die verhoudingen zijn echter zonder mobiele besturingssystemen mee te nemen. Als ook mobiele apparaten worden meegerekend, dan wint Google’s Android OS het met een marktaandeel van meer dan 40 procent. Vervolgens is dan toch Windows de tweede met ongeveer 30 procent, dan iOS met iets minder dan 20 procent en OS X en Linux zakken dan naar ongeveer 6 procent en 1 procent.

Volgens Microsoft is Windows 11 een beter beveiligd besturingssysteem dan zijn voorgangers. Zo moeten computers bijvoorbeeld ook een Trusted Platform Module (TPM) 2.0-chip hebben om Windows 11 te kunnen installeren. Deze chip zorgt voor encryptie en decryptie van data en hier zitten ook fysieke mechanismen in die gebruikt worden voor de beveiliging van de computer.

(Image credit: Quiet PC)

Samen met een aantal andere vereisten vanuit Microsoft draagt dit dus gedeeltelijk bij aan de langzame groei van Windows 11. Alleen de meest recente processors zijn over het algemeen goedgekeurd voor het nieuwe besturingssysteem. Het IT-bedrijf Lansweeper heeft daarbij ontdekt dat meer dan 11 miljoen PC's van 60.000 verschillende organisaties de upgrade niet kunnen uitvoeren, omdat die processoren niet worden ondersteund.

Bedrijven zijn er meestal toch al niet snel bij als het gaat om het upgraden van besturingssystemen, maar er is in de huidige economische situatie nog minder reden om snel over te stappen. Zeker aangezien Windows 10 ook nog prima werkt. Het duurt gemiddeld in een normalere situatie al ongeveer 18 maanden na release voordat bedrijven nieuwe hardware kopen.