De beste gratis office software van 2020: alternatieven voor Word, PowerPoint and Excel

Voor de meeste gebruikers blijft Microsoft Office het originele en beste office programma, en Office 365 gaat nog een stapje verder met een online versie die ook cloud backups biedt, en de mogelijkheid om het programma op mobiel te gebruiken.

Echter hebben de afgelopen jaren andere bedrijven concurrerende software uitgebracht, soms gratis en soms tegen betaling.

Al deze alternatieven voor Microsoft Office bieden een vergelijkbare reeks aan software applicaties, met name gebaseerd op het creëren en bewerken van documenten, spreadsheets en presentaties.

Hoewel de meeste de mogelijkheid bieden om te werken met traditionele Microsoft Office documenten, moet je je wel bewust zijn dat ze niet allemaal dezelfde opmaak behouden tijdens het exporteren van of in Microsoft Office. Dat kan een probleem zijn als je documenten verstuurt tussen verschillende programma's.

Zowel voor thuisgebruikers als bedrijven is het fijn om te weten dat er gratis alternatieven zijn om Office-documenten te maken, bewerken en beheren.

Daarom hebben we hier een lijstje opgesomd, van de beste in gratis office software.

Beste gratis Office-software in een oogopslag

Microsoft Office Online Zoho Workplace Polaris Office LibreOffice WPS Office Free FreeOffice Google Docs

Microsoft gaat de strijd aan met Google met kleinere versies van al zijn gebruikelijke applicaties, gratis online beschikbaar

Volledig compatibel met desktop apps

Werkt met OneDrive

Een aantal geavanceerde tools ontbreekt

Microsoft's desktopsoftware is alleen beschikbaar tegen betaling, maar het bedrijf heeft ook de dreiging van G Suite opgemerkt en creëert nu zijn eigen set van gratis online apps.

Microsoft Office Online ziet eruit zoals zijn desktop-equivalent en hoewel geavanceerde tools zoals de draaitafels niet beschikbaar zijn, worden die ook niet aangeboden door Google.

Als je over het algemeen Microsoft-bestandsformaten gebruikt, dan is Office Online een uitstekende keuze. In tegenstelling tot Google's gratis office suite hoeven je bestanden niet eerst geconverteerd te worden en je kunt ze gemakkelijk delen met je Microsoft OneDrive account. Log in en gebruik je Microsoft-account (dezelfde die je gebruikt als je inlogt in Windows 10) en dan ben je klaar om te beginnen.

Er is een versie van Office Online voor Chrome, plus mobiele versies voor iOS en Android.

Een oprecht boeiend alternatief voor Google Docs

Een complete oplossing voor SMB's en gelijke individuen

Kan soms ontmoedigend zijn

Hoewel Google Docs waarschijnlijk, dankzij de kracht van het merk, breder wordt gebruikt, is Zoho's online office erg goed op zijn eigen manier. Het zit met name dichterbij een desktop office pakket, en het is sterk genoeg om bekende bedrijven als de BBC en Nike tot hun vaste gebruikers te rekenen.

Zoho's alternatief voor Word is strak vormgegeven en in staat om professioneel uitziende documenten te produceren. Je krijgt er bovendien nog programma's bij om spreadsheets en presentaties te maken.

Dit is nog maar het topje van de ijsberg, Zoho Workplace beschikt over een krachtige tool om websites te maken, een bestandsmanagement oplossing en veel samenwerkingstools.

Als je je wilt registreren voor de gratis versie van Zoho Workplace moet je zoeken naar de Prijzen-pagina voor het 'Altijd Gratis Abonnement' (wat verder onderaan). Er is echter geen één-klik toegang en in plaats daarvan moet je een heel aanmeldingsproces doorlopen, dat begint bij het verstrekken van gegevens van een bestaand bedrijfsdomein.

Een cross-platform programma dat je werk in de cloud houdt

Beschikbaar voor desktop en mobiel

Beschikt over 1GB cloud opslag

Gebundelde extra software

Als je een Samsung toestel hebt, ben je misschien al bekend met de mobiele versie van Polaris Office. Deze cross-platform gratis office software is beschikbaar voor Windows, macOS, Android en iOS, en is op sommige Samsung-smartphones al geïnstalleerd. Het is compatibel met alle Microsoft document formats, en biedt een handige lintgebaseerde interface met een aantal eenvoudige opties die je kunt aanpassen.

Als je ervoor kiest om de Windows-versie te installeren, je ziet dan allerlei extra gebundelde software, waaronder mogelijk een browserextensie van McAfee genaamd WebAdvisor, een marktonderzoekstool genaamd PremierOpinion, en een antivirusprogramma. Je kunt die allemaal weigeren, maar wees wel voorzichtig.

Je moet inloggen met Facebook of Google, of een account creëren. Dit is nodig, omdat Polaris Office een cloud-gebaseerde dienst is. Je gratis Polaris account komt maandelijks met 60MB voor datatransfer, 1GB cloud opslag en het kan gebruikt worden op drie apparaten (een desktop en twee op mobiel). Als dat nog niet genoeg ruimte is, kun je Polaris Office ook verbinden met Google Drive, Dropbox, Box, Microsoft OneDrive en Amazon Cloud Drive, of sla je werk lokaal op op je apparaat.

Upgraden naar een betaalde Polaris account geeft je toegang tot extra functies, inclusief een PDF editor, het verwijderen van advertenties en de mogelijkheid om te zoeken in een document.

Alles wat je maar wilt van een office programma, volledig compatibel met Microsoft formats en helemaal gratis in gebruik – zelfs commercieel

Groot softwareprogramma

Volledige MS Office compatibiliteit

Helemaal gratis

LibreOffice is zo goed dat je je afvraagt waarom je ooit betaald hebt voor office software. Het is compatibel met alle Microsoft document formats en heeft bijna elke functie die je kunt vinden in de nieuwste versies van Word, PowerPoint en Excel.

Het programma bevat zes onderdelen om elke algemene office taak te dekken: Writer, Calc, Impress, Draw, Math en Base. De laatste drie zijn tools die je niet in veel andere gratis office programma's zult vinden. En ze zijn ontworpen voor vector diagrammen, wiskundige functies en databases. De laatste is met name handig; gratis alternatieven voor Microsoft Access zijn lastig te vinden.

LibreOffice is een open source project dat onderhouden wordt door een grote en enthousiaste community van vrijwilligers, die constant bezig zijn om de stabiliteit te verbeteren en nieuwe functies toe te voegen. Er is een geweldige selectie van extensies en templates om het nog flexibeler te maken, en het is gratis voor bedrijven en voor thuisgebruikers.

LibreOffice is onderdeel van Apache OpenOffice en de twee zijn extreem vergelijkbaar, maar we zijn voor LibreOffice gegaan vanwege zijn meer frequente updateschema en de modernere interface. De laatste versie (versie 6) voegt een enorme reeks aan nieuwe functies en oplossingen toe, inclusief meer opties om de interface te bewerken, verbeterde bestandsimport en -export en nieuwe online hulppagina's.

LibreOffice is beschikbaar voor Windows, Mac en Linux.

Een gratis office programma boordevol functies voor Windows, Linux en Android

Ondersteunt Microsoft bestand formats

Cross-platform

Bevat een aantal advertenties

WPS Office Free is een kleinere versie van het premium office programma, maar dat heb je nauwelijks door. Elk van de drie programma's ziet er net zo knap uit als de nieuwste versies van Word, Excel en PowerPoint en het zit boordevol met net zoveel functies.

Bestandsondersteuning in uitstekend, en je kunt je werk opslaan in lokale Microsoft formats voor het gemakkelijk delen met Office gebruikers. Er is geen databasesoftware, maar WPS Office wordt geleverd met een uitstekende gratis PDF reader dat een geweldige vervanging is voor de ingebouwde Windows app.

Je zal wel af en toe op een advertentie botsen. Ze zullen zeker niet in de weg zitten, tijdens je werk en je vergeet snel dat alles in dit programma compleet gratis is.

Er zijn versies van WPS Office Free voor Windows en Linux systemen, net als apps voor Android apparaten, maar Apple gebruikers zullen elders moeten zoeken.

Een gratis versie van een betaald programma, met de meeste pro-functies nog intact

Ondersteunt Microsoft formats

Beschikt ook over een PDF reader

Geen thesaurus

Net als WPS Office Free, biedt SoftMaker FreeOffice alternatieven voor Microsoft Word, Excel en PowerPoint (TextMaker, PlanMaker en Presentations).

Net als met alle gratis office programma's in deze lijst, is er ondersteuning voor Microsoft bestandsformaten van 1997 en verder. Het biedt ook moeiteloze conversie tussen PDF en Epub formats.

Helaas zijn een aantal hoofdfuncties exclusief beschikbaar in de betaalde versie van de software. Sommige functies zijn zeker leuk, maar absoluut niet essentieel. Het ontbreken van een thesaurus is een echt nadeel, voor iedereen die regelmatig schrijft.

FreeOffice ziet er niet zo slim uit als WPS Office, maar als je een aversie hebt tegen het Microsoft lint, en je het onduidelijk vindt dan zul je de voorkeur geven aan een wat meer ouderwetse benadering van de navigatie.

Voor het werken met meerdere platformen en het delen van documenten

Cross-platform

Integreert met Google Drive

Mobiele apps beschikbaar

Het openen van oudere bestanden is lastig

Als je samenwerkt, of wisselt tussen een PC en een Mac, dan zou Google Docs, Spreadsheets en Presentaties je eerste keus moeten zijn.

Voor iedereen die diep in het Android/Google ecosysteem zit, is dit programma een logische keus. De drie belangrijke tools draaien prima in elke webbrowser, en ze zijn beschikbaar als mobiele apps voor Apple en Android apparaten.

Google's gratis office programma biedt geen van de geavanceerde tools die je vindt in desktop software als LibreOffice (er zijn bijvoorbeeld geen draaitafels, en er is geen database tool) maar alles is uitgelegd op een duidelijke en logische manier en al je bestanden zullen bewaard en automatisch gesynchroniseerd worden dus je hoeft je geen zorgen te maken over transfers en backups.

Het belangrijkste nadeel van Docs, Spreadheets en Presentaties is dat het openen van bestanden die gemaakt zijn met andere office software, een omslachtig proces is en bestanden worden niet altijd perfect omgezet.

Dit komt met name doordat Google's office tools web fonts gebruiken, en niet degene die lokaal zijn opgeslagen op je apparaat, en deels omdat Microsoft documenten soms functies bevatten die niet ondersteund worden door Google.