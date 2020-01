De beste gratis foto editor van 2020

Er zijn tientallen gratis foto editors, dus we hebben de allerbeste eruit gepikt zodat jij je foto's er geweldig uit kan laten zien zonder dat het je ook maar een cent kost.

Natuurlijk, als je kunt wachten tot Black Friday, dan kun je bijna met zekerheid een goeie deal vinden van een premium foto editor zoals Adobe Photoshop, maar er is genoeg keuze als je niet zo lang kunt wachten.

We hebben uren besteed aan het testen van fotobewerkingsprogramma's en daar hebben we de beste van uitgekozen. Voor zowel ervaren als onervaren gebruikers. Van krachtige software boordevol functies die nog beter zijn dan Photoshop tot simpele tools die je foto's een hele nieuwe look geven in een paar klikken. Er is voor ieder wat wils.

Veel gratis foto editors bieden alleen een beperkte selectie tools, tenzij je voor een abonnement betaalt of een watermerk plaatst op geëxporteerde foto's. Maar de editors die wij hebben uitgekozen hebben deze beperkingen niet. Welke je ook kiest, je weet zeker dat je geen addertjes onder het gras zult vinden.

Beste gratis foto editors van 2019 in een oogopslag:

GIMP Ashampoo Photo Optimizer 2019 Canva Fotor Photo Pos Pro PhotoScape Pixlr X Adobe Photoshop Express Editor PiZap

GIMP is het beste gratis alternatief dat je kunt vinden voor Adobe Photoshop, en is onze top aanbeveling als je op zoek bent naar een krachtige foto editor. (Image credit: Shutterstock; GIMP)

1. GIMP

De beste gratis foto editor voor geavanceerde beeldbewerking

Boordevol met geavanceerde opties

Geen advertenties of beperkingen

De leercurve is wat steil

GIMP is de beste gratis foto editor die er is. Hij zit vol met de soort beeld-versterkende tools die je kunt vinden in premium software en er worden er dagelijks meer aan toegevoegd.

De fotobewerkingstoolkit is adembenemend. Je kunt foutjes heel gemakkelijk elimineren met de uitstekende kloonstempel en hersteltools, je kunt op maat gemaakte borstels maken, veranderingen in het perspectief aanbrengen en verandering aanbrengen om bepaalde gebieden te isoleren met smart selectietools.

GIMP is een open source gratis foto editor en zijn community van gebruikers en ontwikkelaars hebben een grote collectie gecreëerd van plugins om het nut ervan nog verder uit te breiden. Veel van deze zijn al geïnstalleerd en je kunt er nog meer downloaden. Als dat nog niet genoeg is, kun je zelfs Photoshop plugins downloaden.

Ashampoo Photo Optimizer 2019 is een van de slimste gratis foto editors die er is, met automatische tools om je foto's zo makkelijk mogelijk te verbeteren. (Image credit: Shutterstock; Ashampoo; Unsplash)

2. Ashampoo Photo Optimizer 2019

Foto's bewerken zonder gedoe met automatische optimaliseringstools

Optimalisatie in één klik

Goede handmatige bediening

Automatische optimalisatie is geen hoogvlieger

Als je veel foto's hebt die je snel moet bewerken, dan is Ashampoo Photo Optimizer misschien wel de tool voor jou. Zijn interface is duidelijk en overzichtelijk en is volledig zonder advertenties (hoewel je eerst wel je e-mailadres moet opgeven, voordat je het kunt gaan gebruiken).

Het importeren van foto's is een makkie en als ze eenmaal zijn toegevoegd aan de pool dan kun je er een aantal tegelijkertijd selecteren om te roteren of te spiegelen, dat scheelt tijd. Je kunt ook individuele foto's kiezen om te verbeteren met de optimalisatietool. Uit onze test bleek dat dit vooral goed werkte met foto's van landschappen, maar met foto's waar andere onderwerpen centraal stonden werkte het niet zo goed.

Als je handmatig kleur en correcties wil aanbrengen, dan zijn er tientallen sliders die je daarvoor kunt gebruiken. Het is zonde dat je niet ook dezelfde kleurverandering kunt toepassen op een hele set foto's tegelijkertijd, maar dit is anderzijds een briljante gratis foto editor voor het maken van snelle correcties.

Als je creatief wil zijn, dan is Canva's brede assortiment aan templates en ontwerpen een goede keus voor jou. (Image credit: Shutterstock; Canva; Unsplash)

3. Canva

Professionele fotobewerking en templates in je browser

Geweldige selectie van templates

Inclusief gratis cloudopslag

Geen fijne tools voor handmatige bewerking

Canva is een foto editor die je kunt openen in je webbrowser. Voor het omzetten van je favoriete kiekjes naar kaarten, posters, uitnodigingen en social media posts is hij ideaal.

Canva heeft twee versies, gratis en betaald, maar de gratis versie is perfect voor mensen de tool privé willen gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen is je te registreren met je e-mailadres en vervolgens krijg je 1GB aan gratis cloud opslag voor je foto's en ontwerpen, 8000 templates om te gebruiken en te bewerken en twee mappen om je werk te ordenen.

Je zult geen geavanceerde tools zoals kloonstempels en smart selectietools vinden, maar er is een set van handige functies voor het toepassen van tinten, vignette effecten, verscherpingen... De tekstbewerkingstools zijn intuïtief, en er is een groot aanbod aan achtergronden en andere afbeeldingen om je ontwerpen af te ronden.

Als je weinig tijd hebt, probeer dan Fotor. Deze gratis foto editor zit boordevol tools die je met een klik kunt activeren. Je foto's zullen er op hun allerbest uitzien in enkele seconden. (Image credit: Fotor; Shutterstock; Unsplash)

4. Fotor

Verbeteringen in één klik om je foto's binnen een paar seconden te laten stralen

Premium-niveau filters

Reeks aan beeldbewerking

Geen plugin-ondersteuning

Fotor is een gratis foto editor die perfect is om snel foto's te bewerken. Als er een specifiek gebied is dat je wil retoucheren met een kloonstempel of een hersteltool dan heb je pech. Maar als je behoeftes wat betreft fotobewerking eenvoudig zijn, dan zal de grote stapel aan hoogwaardige filters je bekoren.

Er is bijvoorbeeld een onfeilbare kanteltool, en een reeks van vintage en levendige kleuraanpassingen, die je allemaal gemakkelijk kunt bereiken via Fotor's slimme menusysteem. Je kunt handmatig je eigen hoeken en niveaus aanpassen, en dat zonder de complexiteit van hoogwaardige tools.

Fotor's meest opvallende functie, en een die helaas ontbreekt in veel fotobewerkers, is een reeks aan bewerkingstools - geef het een stapel foto's en hij filtert de meeste in een keer, dat is perfect als je een geheugenkaart hebt vol met vakantiekiekjes en de resultaten van een slechte camera of een trillende hand moet verhullen.

Photo Pos Pro is een van de meest krachtige browser foto editors die er is. Extreem indrukwekkend en een echte aanrader. (Image credit: Shutterstock; Softonic; Unsplash)

5. Photo Pos Pro

Geavanceerde fotobewerkingstools verpakt in een eenvoudige interface

Slimme interface

Voor zowel beginners als gevorderden

Beperkte export-resolutie

Photo Pos Pro is geen bekende zoals Paint.net en GIMP, maar het is een andere gratis foto editor van topkwaliteit die boordevol zit met geavanceerde beeldverbeteringstools.

Deze gratis foto editor interface is slimmer en toegankelijker dan GIMP's reeks aan menu's en gereedschappen, met alles gerangschikt op een logische en consistente manier. Als dat nog steeds te intimideren is, dan is er ook een lay-out voor 'beginners' die je kunt vergelijken met Fotor's filtergebaseerde aanpak. De keuze is aan jou.

De lay-out voor gevorderden biedt zowel lagen als laagmaskers aan voor verfijnde bewerking en tools voor het aanpassen van krommingen en handmatige niveaus. Je kunt nog steeds toegang krijgen tot de one-click filters via het hoofdmenu, maar de focus ligt veel meer op fijne bewerkingen.

Als je onbewerkte foto's maakt met een DSLR, dan is Photoscape een snelle, gemakkelijke en gratis manier om ze te converteren naar een JPG-format. (Image credit: Shutterstock; MOOII Tech; Unsplash)

6. PhotoScape

Ruwe beeldconversie, stapelverwerking en nog veel meer

Ruwe bestanden conversie

Geweldige selectie aan filters

Ongebruikelijke interface

PhotoScape ziet er misschien uit als een simpele gratis foto editor, maar kijk eens naar zijn hoofdmenu en je zult daar een rijkdom aan functies vinden: ruwe conversie, foto splitsen en versmelten, geanimeerde GIF-creatie en zelf een ietwat vreemde (maar handige) functie waarmee je gelinieerd, grafiek- of muziekpapier kunt printen.

Het belangrijkste, natuurlijk, is de fotobewerking. PhotoScape's interface is een van de meest esoterische van alle apps die we hier hebben bekeken met tools die zijn gegroepeerd in pagina's in vreemde configuraties. Hij probeert Photoshop zeker niet na te apen en hij beschikt ook over minder functies.

We zullen deze zeker voor beginners aanraden, maar dat betekent niet dat je een aantal goede resultaten ermee kunt krijgen. PhotoScape's filters zijn behoorlijk geavanceerd, dus het is een goede keus als je iets nodig hebt wat snel het niveau aanpast, het beeld verscherpt en een lichte filter over je foto's heen gooit.

Pixlr X is de nieuwste gratis foto editor op onze lijst, maar hij is heel indrukwekkend en is rijk aan professionele bewerkingsfuncties (Image credit: Shutterstock; Pixlr; Unsplash)

7. Pixlr X

Een uitgebreide browser foto editor voor snelle resultaten

Gebruikt liever HTML5 dan Flash

Stijlvol ontwerp

Minder krachtig dan de Pixlr Editor

Pixlr X is opvolger van de Pixlr Editor, dit was jarenlang een van onze favoriete gratis online foto editors.

Pixlr X heeft verschillende verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Om te beginnen, hij werkt liever met HTML5 dan met Flash, wat betekent dat het op elke moderne browser kan draaien. Hij ziet er ook gaaf uit en is mooi ontworpen, met een interface die doet denken aan Photoshop Express, en een keuze aan donkere of lichte kleurschema's.

Met Pixlr X, kun je kleine veranderingen aanbrengen aan kleuren en saturatie, het verscherpen en waziger maken van foto's, het toepassen van vignette effecten en frames, en het combineren van meerdere pagina's.

Adobe Photoshop Express Editor is net zo slim en gepolijst als je zou verwachten van de maker van 's werelds industriestandaard fotobewerking software (Image credit: Shutterstock; Adobe; Unsplash)

8. Adobe Photoshop Express Editor

Een handige manier om overbelichting en blootstelling te corrigeren

Geavanceerde filters

Stijlvol ontwerp

Flash is vereist

Zoals zijn naam al doet vermoeden, is Adobe Photoshop Express Editor een kleinere browser versie van de toonaangevende fotobewerking software van het bedrijf. Verrassend genoeg beschikt het over een meer uitgebreide toolkit dan de Photoshop Express app die je kunt downloaden, maar het ondersteunt alleen afbeeldingen in JPG format die kleiner zijn dan 16MB.

En weer is dit een Flash tool, maar Adobe biedt handige mobiele apps voor alle platformen dus je zult niets mislopen als je alleen een smartphone of tablet in je bezit hebt.

Deze gratis online foto editor heeft alle cachet die je zou verwachten van Adobe en hoewel het niet zoveel tools tot zijn beschikking heeft als sommige van zijn concurrenten, alles wat er is is zeer verfijnd. Adobe Photoshop Express Editor is een plezier om mee te werken. Zijn enige minpunten zijn de beperkingen met betrekking tot het uploaden van bestanden, voor de grootte en het type, en het gebrek aan ondersteuning voor lagen.

Als je een leuke Instagram of Facebook post wilt maken, dan kan PiZap de tool voor jou zijn. (Image credit: Shutterstock; PiZap; Unsplash)

9. PiZap

Een leuke foto editor die je foto's social media ready maakt

Biedt stock beelden

Templates voor social media

Een aantal tools zit achter een betaalmuur

Gratis online foto editor PiZap is beschikbaar in zowel HTML5 als Flash edities, wat het geschikt maakt voor elk apparaat. Je kunt kiezen om te werken met een foto die je van je harde schijf, Facebook, Google Photos, Google Drive, Google Search, of een catalogus van stockbeelden haalt. Dit is een indrukwekkende keuze, want sommige stockbeelden zijn alleen beschikbaar voor premium abonnees en je moet letten op het copyright als je een foto gebruikt van Google Images.

PiZap's bewerking interface heeft een donker, modern ontwerp die veel gebruikt maakt van sliders voor snelle verbeteringen - een systeem dat beter werkt dan die lastige icoontjes en het uitvouwbare menu als je een toestel met touchscreen gebruikt.

Als je klaar bent, kun je je creatie delen op alle bekende social media-kanalen, maar ook op PiZap's eigen servers, Dropbox en Google Drive. Als alternatief kun je het opslaan op je harde schijf, versturen via je mail of embedden via een code. Je kunt je werk alleen exporteren in hoge kwaliteit als je je portemonnee erbij hebt gehaald voor de premium editor, maar voor het onzinnig delen op socials is dat waarschijnlijk geen probleem.