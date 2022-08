Windows 10 wint opnieuw aan terrein bij één specifieke doelgroep

Valve heeft zijn maandelijkse rapport over Steam marktaandelen gepubliceerd, waarop je kan zien hoeveel gebruikers per besturingssysteem er zijn. De cijfers voor Windows 10 en Windows 11 waren een grote verrassing.

Volgens de laatste Steam Hardware and Software Survey (opens in new tab) resultaten is het marktaandeel van Windows 11 met 0,11 procent gedaald, van 21,23 procent naar 21,12 procent. Dit is meteen de eerste keer dat Windows 11 gamers verliest op Steam.

Dezelfde data zegt tevens dat het marktaandeel van Windows 10 op Steam in dezelfde maand met 1,91 procent gestegen is. Het is daarom zeker mogelijk dat enkele gebruikers ontevreden waren met de Windows 11-update en daarna zijn teruggekeerd naar het oudere Windows 10.

Analyse: wat kunnen we hieruit afleiden?

Als gamers op Steam terug zijn gegaan naar Windows 10, dan is de kans groot dat ze niet tevreden waren over Windows 11. Gezien de vele problemen van Windows 11 na zijn release kunnen we dat zeker snappen. Het algemene design liet namelijk te wensen over en meerdere features waren gewoon niet aanwezig.

Als we kijken naar het totale marktaandeel op Steam, zien we dat Microsoft moeite heeft gehad om gamers naar Windows 11 te krijgen. De maandelijkse stijgingen zijn minimaal en momenteel gebruikt amper 21,12 procent van de gamers Windows 11. Vergelijk dat met maar liefst 73,17 procent dat Windows 10 gebruikt.

Het is geen enorme verrassing dat gebruikers Windows 10 verkiezen boven Windows 11. In amper een maand tijd zijn er problemen met Outlook geweest en verscheen er een update waardoor je vastzat in een boot-loop. Wie een stabiele ervaring wil op hun Windows-laptop, kiest daarom voor het oudere Windows 10. Uit de resultaten van de enquête kunnen we daarnaast afleiden dat er wellicht gebruikers zijn die Windows 11 een kans geven en vervolgens toch terug naar Windows 10 gaan.

Net zo interessant is het grote aantal Windows 7-gebruikers die besloten te upgraden... maar die blijkbaar de upgrade naar Windows 10 hebben uitgevoerd en niet naar Windows 11. Hoewel Microsoft actief probeert gebruikers naar Windows 11 te doen upgraden, blijven de meesten vasthouden aan Windows 10.