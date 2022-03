The Witcher 4 officieel aangekondigd

Game-ontwikkelaar CD Projekt Red heeft eindelijk bevestigd dat The Witcher 4 onderweg is.

In een recente blogpost getiteld ’Een nieuwe saga begint’, bevestigt de studio dat een nieuwe game in The Wither-reeks wordt ontwikkeld. De post geeft weinig details prijs, maar onthult wel dat The Witcher 4 (of hoe de game ook gaat heten) een andere engine krijgt dan degene die is gebruikt in het controversiële spel Cyberpunk 2077. The Witcher 4 wordt gemaakt in Unreal Engine 5, terwijl Cyberpunk 2077 gebruik maakt van REDengine.

“We zijn verheugd om aan te kondigen dat het volgende deel in The Witcher-serie in ontwikkeling is, waarmee een nieuwe saga voor de franchise wordt gestart”, vertelt CD Projekt Red in het bericht. “Dit is een spannend moment, omdat we van REDengine naar Unreal Engine 5 zjin overgestapt en een meerjarige samenwerking zijn aangegaan met Epic Games. Dit omvat niet alleen licenties, maar ook de technische ontwikkeling van Unreal Engine 5, evenals mogelijke toekomstige versies van de engine. We zullen nauw samenwerken met de ontwikkelaars van Epic Games met als voornaamste doel om de engine aan te passen voor een grote open wereld-ervaring.”

“Op dit moment zijn er geen verdere details over de game beschikbaar, dus ook geen ontwikkelingsschema of de releasedatum.”

Er zijn dus nog geen definitieve details over de nieuwe Witcher-game, maar we weten wel dat het niet exclusief op één game-platform zal verschijnen, ondanks de strategische samenwerking tussen CD Projekt Red en Epic Games.

Analyse: een nieuw avontuur voor Geralt

De gamereeks is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van Andrzej Sapkowski. The Witcher 3: Wild Hunt is de laatste hoofdgame in de spellenreeks van CD Projekt Red. Deze lanceerde in 2015, dus het is al even geleden sinds we een nieuwe Witcher-game hebben gekregen.

Het is echter geen verrassing dat CD Projekt Red de franchise weer oppakt, gezien het succes van de gelijknamige Netflix-serie. Deze staat op het punt om zijn derde seizoen in te gaan.

Hoewel de details over The Witcher 4 op dit moment schaars zijn, voorspellen we dat Ciri de hoofdrol krijgt in de nieuwe game. De afbeelding hierboven, die naast de aankondiging is vrijgegeven, toont een medaillon in de vorm van een kat. Deze kennen we van Ciri. Het kenmerkende medaillon van Geralt heeft de vorm van een wolf. Daarnaast is de blogpost getiteld ‘Een nieuwe saga begint’, wat suggereert dat er een grote verandering op komst is voor de serie.

We weten nog niet veel over de nieuwe game, maar we zijn blij om te horen dat deze op Unreal Engine 5 wordt gebouwd, in plaats van REDengine. Cyberpunk 2077 wordt immers sinds zijn lancering geplaagd met problemen. CD Projekt Red wil dit fiasco niet herhalen.

We hopen de komende maanden meer informatie te horen over The Witcher 4 op evenementen als Gamescom 2022. Aangezien de ontwikkeling in een vroeg stadium lijkt te zijn, verwacht niet dat de volgende Witcher-game snel verschijnt.