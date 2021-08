Samsung Galaxy Unpacked 2021: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Watch 4 en wat te verwachten

Het volgende Samsung Unpacked event van 2021 vindt morgen op 11 augustus plaats, dus het wachten op nieuwe producten van Samsung is bijna voorbij.

Als we de voorbije leaks, geruchten en informatie van Samsung mogen geloven, dan verwachten we vier nieuwe toestellen. Daarnaast zijn er nog een reeks andere dingen waar fans naar uitkijken, maar die waarschijnlijk de revue niet zullen passeren. Ook deze kan je onderaan terugvinden.

We kunnen alvast met zekerheid zeggen dat de Samsung Galaxy Note 21 niet opdaagt. Het bedrijf liet immers zelf al weten dat deze geannuleerd werd. Neem morgen op 11 augustus zeker een kijkje op TechRadar voor het laatste nieuws.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De Samsung Galaxy Z Fold 2 (Image credit: Future)

Samsung bevestigde de komst van vouwbare smartphones op zijn evenement, en een van de hoofdrolspelers wordt hier de Samsung Galaxy Z Fold 3. Het is de derde generatie van het vouwbare toestel, en het is mogelijk dat deze versie ook dienst doet als vervanger voor de Galaxy Note.

We verwachten een smartphone met drie camera's achteraan, een 7,5 inch hoofdscherm (opengevouwen) met een beeldverversing van 120Hz, een kleinere batterij dan de Galaxy Z Fold 2 en compatibiliteit met de S Pen stylus of een eigen custom pen, die mogelijk in een bundel met het toestel verschijnt.

De kans is enorm groot dat de Z Fold 3 morgen verschijnt. Vorig jaar kwam in ongeveer dezelfde periode de Z Fold 2 uit, en bovendien wijzen een reeks leaks op de komst van deze smartphone.

Samsung Galaxy Z Flip (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Z Flip 3

Naast de Z Fold 3 verschijnt mogelijk nog een andere foldable, de Samsung Galaxy Z Flip 3. Er was geen Z Flip 2, tenzij je de Z Flip 5G erbij rekent. Het is een clamshell foldable, net als de originele Galaxy Z Flip.

Volgens de leaks komt de Galaxy Z Flip 3 met een 6,7 inch scherm (opengevouwen) met vooraan een klein extern scherm, een grotere batterij dan de originele Flip en mogelijk drie camera's achteraan, al lijkt dat onwaarschijnlijk.

Ondanks enkele grote leaks over de Galaxy Z Flip 3 hebben we nog geen duidelijk beeld van de foldable, dus we kijken dan ook enorm hard uit naar meer informatie over de functionaliteiten van deze smartphone.

Samsung Galaxy Watch 4

De naamgeving van de smartwatches van Samsung is een beetje verwarrend. We verwachten namelijk de Galaxy Watch 4 en Watch Active 4, maar leaks suggereren de komst van de Watch 4 en Watch 4 Classic. De 'Classic' versie zal de gewone Watch-reeks vervangen, en de 'Active'-serie zal zijn naam laten vallen om de nieuwe standaard Watch te vormen.

Hoe dan ook verwachten we twee verschillende smartwatches die beide op de nieuwe Wear OS 3-software van Google draaien. Leaks suggereren verschillende groottes voor de toestellen, namelijk 40 en 46 millimeter. Ze komen mogelijk ook met drie knoppen aan de zijde en een gloednieuwe Exynos-chipset.

Het is moeilijk om grote voorspellingen te maken rond de smartwatches, en dat dankzij het brede aanbod van elkaar tegensprekende leaks en de nodige naamsverwarring. Voor deze toestellen raden we je aan om met een open geest zonder iets van verwachtingen naar de livestream te kijken.

Samsung Galaxy Buds (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2

We verwachten op het evenement tevens de onthulling van de nieuwste volledig draadloze earbuds op het evenement, de Galaxy Buds 2. Daarmee zijn ze de derde earbuds sinds het verschijnen van de originele Galaxy Buds. De Buds Pro en Buds Live kwamen iets recenter uit.

Volgens de geruchten komen de Buds 2 met een gelijkaardig ontwerp aan dat van de originele Galaxy Buds, maar dan met meer verschillende kleuren om uit te kiezen. Ze zouden ook met een betere geluidskwaliteit komen, maar misschien wel met dezelfde geluidonderdrukkende tech van hun voorgangers.

Volgens leaks maken de Buds 2 hun opwachting op het event in augustus, maar Samsung heeft zelf niets geteased, wat bij zijn foldables bijvoorbeeld wel het geval was. De Buds Live verschenen ook bij het Unpacked-evenement van het midden van 2020, dus de timing komt ongeveer overeen.

Niet verwacht: Galaxy S21 FE

Het ziet ernaar uit dat de Samsung Galaxy S21 FE net als de Note 21 werd geannuleerd, of op zijn minst vertraagd. Ook al zijn er reeds meerdere leaks over de smartphone verschenen, toch suggereert recente informatie dat ze niet meer in augustus zullen verschijnen.

De S21 FE zal specs hebben die niet veel afwijken van die van de Galaxy S21, waaronder de Snapdragon 888 chipset, drie camera's achteraan en een gelijkaardige hoeveelheid RAM. We verwachten ook een 6,4 inch scherm, een 4.500mAh batterij en 45 bedraad laden.

De Galaxy S21 FE verschijnt mogelijk niet op Unpacked, maar we vermoeden dat we er toch de komende maanden meer over zullen horen. Geruchten wijzen immers op een lancering in oktober. Net als de Samsung Galaxy S20 FE zal er waarschijnlijk geen speciaal evenement voor de onthulling plaatsvinden.

Niet verwacht: Galaxy Tab S8

Al werd de Samsung Galaxy Tab S7 op het latere Samsung Unpacked event van 2020 bekend gemaakt, toch ziet het ernaar uit dat de Galaxy Tab S8 nog even op zich laat wachten. De tablet zou namelijk zijn vertraagd, wat door de relatief recente lancering van de Tab S7 FE wordt ondersteund.

Naast de standaardversie verwachten we ook een Galaxy Tab S8 Plus en Ultra, met schermen van respectievelijk 11, 12,4 en 14,6 inch. Daarmee wordt de Ultra-versie best groot. Er is tot nu het meeste informatie over de high-end Ultra verschenen. Deze zou naar verluidt met een 12.000mAh batterij, Snapdragon 888, beeldverversing van 120Hz en meerdere camera's op de achterzijde komen.

De meeste leaks suggereren dat de Tab S8-reeks samen met de Galaxy S22-reeks verschijnt in het begin van 2022. Gezien alle toestellen die op het Unpacked event van augustus zullen verschijnen, zou het ons sterk lijken als er nog eens drie tablets bijkomen.