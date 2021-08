Samsung Galaxy Watch 4 Classic te zien in gelekte afbeeldingen

Onder de producten die op 11 augustus tijdens Samsung Galaxy Unpacked worden onthuld, bevindt zich waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van deze smartwatch, waarvan we voorheen dachten dat het om de Galaxy Watch 4 ging.

De afbeeldingen van de Galaxy Watch 4 Classic zijn in handen van 91mobiles. We kunnen er nog niet zeker van zijn dat het om het uiteindelijke product gaat, maar de afbeeldingen komen wel overeen met voorgaande beelden van de Galaxy Watch 4 Classic.

Bij eerdere leaks ging het om renders, terwijl de afbeeldingen hieronder het apparaat mogelijk in het wild tonen. De Galaxy Watch 4 Classic is in het zwart en zilver te zien, met een bijpassende zwarte en witte horlogeband. Aan de rechterkant van de wearable zien we twee fysieke knoppen.

(Image credit: 91mobiles)

Wat gebeurt er met de Samsung Galaxy Watch 4?

We dachten aanvankelijk dat de opvolger van de Samsung Galaxy Watch 3 de Galaxy Watch 4 zou heten, maar nu lijkt het erop, zo stellen meerdere geruchten, dat die naam is toebedeeld aan de smartwatch die we voorheen kenden als de Galaxy Watch Active 4. Dit wordt de opvolger van de Galaxy Watch Active 2. Er is dus geen Active 3, waardoor we vermoeden dat Samsung dezelfde nummering wil aanhouden voor de nieuwe toestellen.

Dat betekent dat er mogelijk zowel een Galaxy Watch 4 Classic als een Galaxy Watch 4 zal worden onthuld op 11 augustus. Daarnaast worden we mogelijk getrakteerd op de onthulling van de Samsung Galaxy Fold 3, Samsung Galaxy Flip 3 en Samsung Galaxy Buds 2.