Samsung-leak onthult release van hardware op 11 augustus

We zitten nu al even te wachten op de komst van de Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Buds 2, Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Het ziet ernaar uit dat de grote onthulling op 11 augustus zal plaatsvinden.

Die informatie is afkomstig van Evan Blass, een leaker die we als geloofwaardig beschouwen. In een bericht op Twitter toont hij een officiële promo-afbeelding voor het volgende Samsung Unpacked-evenement.

De afbeelding bevat allerlei vormen die een verwijzing kunnen zijn naar de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Dat zijn de twee nieuwe vouwbare smartphones van Samsung. Een daarvan komt met een verticaal scharnier en de andere krijgt een clamshell-ontwerp.

Volgens de afbeelding gaat het event van start rond 15:00 uur Nederlandse tijd. Je kunt het dus allemaal live volgen vanaf de bank.

(Image credit: @evleaks)

De melding van 11 augustus is geen grote verrassing. We hebben deze datum al van andere bronnen vernomen. Het zou logisch zijn dat Samsung deze datum gebruikt, omdat de Samsung Galaxy Z Fold 2 vorig jaar in augustus verscheen.

Daarnaast hebben we ook de datum van 3 augustus opgevangen, maar 11 augustus lijkt ons toch het meest waarschijnlijk. De kans is groot dat Samsung lange tijd zelf nog niet wist wanneer het evenement zou plaatsvinden. Veel lanceringen van nieuwe producten vinden nu digitaal plaats, waardoor er nog veel geschoven kan worden met data.

We vingen al veel geruchten op over de aankomende producten, maar we hebben toch nog steeds enkele vragen. Om te beginnen willen we weten hoe het zit met de Samsung Galaxy S21 FE, die al dan niet onthuld wordt op 11 augustus. We weten ook dat de Galaxy Note 21 reeds geannuleerd is, maar het lot van de Note 22 is nog onduidelijk.

Als 11 augustus inderdaad correct is, hoeven we niet al te lang meer te wachten. Natuurlijk kan je bij TechRadar terecht voor alle aankondigingen die Samsung maakt tijdens wat mogelijk een van de grootste hardware-evenementen is van dit jaar.