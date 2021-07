Samsung Galaxy Tab S8 verschijnt mogelijk naast Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy Tab S8-reeks verschijnt naar verluidt naast de Samsung Galaxy S22 in het begin van 2022. Het afgelopen jaar zijn er weinig nieuwe Android-tablets verschenen. De iPad Pro 12.9 (2021) kreeg de meeste aandacht. Het lijkt erop dat 2022 daar verandering in gaat brengen.

Twitteraar @UniverseIce meldt dat de Samsung Galaxy Tab S8 Plus verschijnt naast de Galaxy S22. Logischerwijs zouden dan ook de standaard Tab S8 en de verwachte Galaxy Tab S8 Ultra moeten worden onthuld.

Hoewel het niet zeker is wanneer de Samsung Galaxy S22-reeks uit de doeken wordt gedaan, is de verwachting dat dit rond januari van volgend jaar is.

@UniverseIce zegt daarnaast dat de Galaxy Tab S8 Plus over een 10.090mAh batterij beschikt. Dit is dezelfde capaciteit als in de Samsung Galaxy Tab S7 Plus. De Tab S8 Ultra zou een 11.500mAh batterij aan boord krijgen.

Voorlopig kunnen we dit nieuws het beste met een korrel zout nemen. De informatie is echter afkomstig van een betrouwbare bron, en het enige andere gerucht omtrent de releasedatum wijst ook op een lancering in het begin van 2022.

De iPad Pro 12.9 2021 met toetsenbord (Image credit: TechRadar)

De Samsung Galaxy Tab S-reeks bestaat uit enkele van de meest high-end tablets die op Android draaien. Ze zijn echter geen een-op-een concurrentie voor de iPad Pro-reeks. Apple heeft de lat dit jaar nog een stuk hoger gelegd door de iPad Pro te voorzien van een krachtige M1-chipset. Het 12,9 inch model heeft bovendien een Mini-LED-display.

De geruchten over de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra zijn veelbelovend. Het zou de eerste Ultra-tablet van Samsung worden en is mogelijk een geduchte concurrent voor de iPad Pro-reeks.

Uiteraard moeten we afwachten tot de officiële release om te zien wat Samsung van de Ultra-tablet zal maken. Geruchten wijzen in elk geval op een grote batterij en een gigantisch 14,6 inch scherm. Als we alleen al naar deze specificaties kijken, lijkt een enorm prijskaartje de enige uitkomst.

Via GSMArena