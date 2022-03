Samsung Galaxy S22 FE mogelijk voorzien van MediaTek-chipset

De Samsung Galaxy S21 FE werd op 3 januari onthuld en geruchten over zijn opvolger verschijnen nu al. Een tipgever voorspelt dat Samsung weer gaat samenwerken met chipsetmaker MediaTek.

Deze informatie komt van Weibo-gebruiker It’s Fat (via Notebookcheck.net), die beweert dat de vlaggenschip MediaTek Dimensity 9000 waarschijnlijk de Galaxy S22 FE of de Galaxy A53 Pro aanstuurt.

De Dimensity 9000 is een van de snelste chipsets op de markt op dit moment, maar normaliter zien we deze niet terug in een Samsung FE-smartphone. Meestal zijn deze toestellen voorzien van dezelfde Exynos-chipsets als de Galaxy-reeks. De Galaxy S21 is bijvoorbeeld uitgerust met een Exynos 2100-chip.

Kies je smartphone

Als de MediaTek-processor toch een weg vindt naar de nog onaangekondigde Galaxy A53 Pro, zou het een stap omhoog zijn van de Samsung Galaxy A53. Deze wordt aangestuurd door de Exynos 1280-CPU.

De smartphones uit de A-reeks van Samsung krijgen meestal niet zo veel aandacht als de S-reeks, zoals de Galaxy S22. Toch verkoopt Samsung over het algemeen redelijk veel van zijn midrange-toestellen. We hebben echter nog nooit een Pro-editie gezien van een Galaxy A-smartphone, dus het lijkt ons logischer dat de Dimensity 9000 is bestemd voor de Galaxy S22 FE.

Dezelfde bron claimt dat de aankomende smartphone ook is uitgerust met een 4.500mAh batterij, dat komt overeen met wat we hebben gezien op de Galaxy S21 FE en de Galaxy S20 FE. De A-reeks heeft over het algemeen iets grotere batterijen, gebaseerd op de nieuwste modellen.

Analyse: MediaTek krijgt meer invloed

MediaTek komt snel naar voren als een invloedrijke speler op de chipsetmarkt. Het elektronicabedrijf is niet zo bekend als Qualcomm, maar het heeft wel meer chips verkocht vorig jaar.

Het bedrijf blijft de specs van zijn mobiele CPU’s alsmaar verbeteren, de Dimensity 9000 is geen uitzondering. De chipset is gemaakt met een 4nm productieproces, waardoor we er een redelijke snelheid en efficiëntie van mogen verwachten.

De Dimensity 9000 is nog niet verschenen in smartphones, maar er komen al geruchten over voorbij. Oppo, OnePlus en Vivo lijken kandidaten om de processor te gaan gebruiken. Als Samsung hem ook uitkiest voor de S22 FE, komt dat de reputatie van zeker MediaTek ten goede.