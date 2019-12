Nieuwe Samsung Galaxy Buds kunnen betere batterijduur hebben dan AirPods Pro

De Samsung Galaxy Buds horen bij de beste volledig draadloze oortjes op de markt en het lijkt erop dat er een nieuw setje in de maak is.

Een FCC-aanvraag voor een "Bluetooth headset" van Samsung bevestigt min of meer het bestaan van de Samsung Galaxy Buds+. Die oortjes zouden een reactie zijn op de noise-cancelling Apple AirPods Pro. Om de strijd aan te gaan met Apple, lijkt Samsung hun nieuwe oortjes een batterijduur van maar liefst 12 uur te geven.

Droid Life heeft in een FCC-aanvraag ontdekt dat de nieuwe oortjes uitgerust zullen zijn met 300mAh-batterijen en de oplaadcase met 600mAh-batterijen. Dat is een verdubbeling van batterijcapaciteit in zowel de oortjes als de oplaadcase.

Deze grote verbetering zou ervoor moeten zorgen dat de oortjes ongeveer 12 uur zullen meegaan op een enkele lading en dat je ze daarna twee keer kan bijladen in de case voor een totaal van 36 uur. Hiermee overstijgen ze de AirPods Pro en vele andere concurrenten.

Hoewel de FCC-aanvraag weinig prijsgeeft qua specificaties, wil dit wel zeggen dat de Galaxy Buds Plus waarschijnlijk heel binnenkort gelanceerd zullen worden. Met CES 2020 in het vooruitzicht, is het goed mogelijk dat we de nieuwe volledig draadloze oortjes daar zullen zien.

De kans bestaat ook dat we iets langer moeten wachten. Vorig jaar werden de eerste Samsung Galaxy Buds namelijk gelanceerd samen met de Galaxy S10-reeks. Aangezien we de Galaxy S11 ten vroegste in februari verwachten, moeten we misschien nog iets langer wachten op de Galaxy Buds+.

De originele Samsung Galaxy Buds (Image credit: TechRadar)

Een identiek ontwerp

De specificaties zijn nog een raadsel, maar XDA-Developers hebben wel in de Samsung SmartThings-app animaties gevonden die erop wijzen dat de Samsung Galaxy Buds+ een gelijkaardig design zullen hebben als hun voorgangers.

De animatie toont dezelfde pilvormige oplaadcase waaruit de oortjes komen. Het lijkt er ook op dat de oortjes van hetzelfde materiaal zijn gemaakt en dat ze eveneens aanraakbediening ondersteunen.

We verwachten natuurlijk dat de Galaxy Buds Plus noise-cancelling zullen ondersteunen, zodat ze in het directe vaarwater komen van de AirPods Pro en de Sony WF-1000XM3. Noise-cancelling is een functie die veel voorkomt in volledig draadloze oortjes en daar hangt vaak ook een hoger prijskaartje aan vast. Verwacht dus een prijs rond de 250 euro.