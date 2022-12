PS5 kopen voor de feestdagen: deze winkels hebben de PlayStation op voorraad

Een PS5 is geen goedkoop kerstcadeau, maar mogelijk wel het cadeau waar iemand al maanden (jaren?) naar op zoek is. De PS5-voorraden zijn nog steeds schaars, maar als je bereid bent om een bundel aan te schaffen, dan kan je geluk hebben.

Sinds de lancering aan het einde van 2020 is het moeilijk geweest om een PS5 te vinden, hoewel Sony aangeeft dat de situatie wel steeds beter wordt. We hebben enkele nieuwe voorraden gespot deze zomer, maar daarna is het relatief stil gebleven. Het lijkt erop dat dit je laatste kans is om in 2022 nog een PS5 te kopen. De voorraden voor 2023 blijven ook onduidelijk, dus als je al jaren zoekt naar een PS5, sla dan nu je slag.

PS5 voor de feestdagen kopen in Nederland

(opens in new tab) PS5 Disc Edition bundel bij MediaMarkt voor €795 (opens in new tab) MediaMarkt stunt met een bundel met de reguliere PS5 met diskdrive. Je krijgt hierbij Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok, een headset en oplaadstation voor twee controllers.



PS5 voor de feestdagen kopen in België

(opens in new tab) PS5 Digital Edition bundel voor €729,96 bij MediaMarkt (opens in new tab) MediaMarkt stunt met een bundel met de PS5 Digital Edition (zonder diskdrive). Je krijgt hierbij God of War: Ragnarok, een headset, oplaadstation voor twee controllers en een jaarabonnement op PlayStation Plus.