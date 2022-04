PS5-controllers op pc gebruiken wordt makkelijker

Pc-gamers kunnen al een tijdje hun DualSense-controllers gebruiken om op pc te gamen. Het is echter nog niet mogelijk om de controller te updaten, tenzij je in het bezit bent van een PS5.

Op moment van schrijven is er geen officiële manier om je PS5-controllers via een pc of Mac te updaten. Dat is balen, aangezien er al een paar updates voor de DualSense zijn uitgebracht. Een nieuwe leak lijkt erop te wijzen dat dit gaat veranderen.

ResetEra spotte een inmiddels verwijderde gebruikersovereenkomst, welke werd gevonden op Sony's website. Deze is bewaard door een Google-cache en heette 'DualSense Firmware Updater'. De overeenkomst benoemt een Windows- en MacOS-versie als applicatie. Ondanks dat er geen releasedatum in het document terug te vinden is, dateert het van april 2022. We zijn hoopvol dat dit binnenkort uitgebracht gaat worden.

Veel gamers hopen dat Sony een draadloze pc-adapter voor de DualSense uitbrengt, zoals dit voor de DualShock 4 is gedaan. Op het moment is de DualSense draadloos te gebruiken als je pc Bluetooth ondersteunt. Is dit niet het geval, heb je een kabel nodig. Nog vreemder: draadloos werken de haptische feedback en adaptieve triggers niet. Deze werken alleen als de controller met een kabel is aangesloten.

Het is niet vreemd dat Sony pc-support overweegt. PlayStation-exclusives als God of War en Horizon Zero Dawn hebben een release op pc gekregen. Binnenkort is ook Uncharted: Legacy of Thieves Collection op pc speelbaar. Als we de Nvidia GeForce Now leak van september vorig jaar mogen geloven, zijn Returnal, Sackboy: A Big Adventure en Ghost of Tsushima straks ook op pc te spelen.

Momenteel is er een beperkt aanbod aan pc-games die de DualSense ondersteunen. Recente succesvolle releases als GhostWire: Tokyo, Rainbow Six Extraction, Call of Duty: Vanguard en Final Fantasy VII Remake Intergrade hebben de optie om de PS5-controller te gebruiken. Toch zou het erg prettig zijn om de DualSense-controller via pc te kunnen updaten.

(Image credit: Shutterstock/Hopix Art)

Het updaten van je PS5-controller is vrij gemakkelijk. Firmware-updates voor de PS5 bevatten vaak ook een update voor de DualSense. We raden om updates te downloaden zodra je ze krijgt. Wanneer je de update geïnstalleerd hebt en de console opnieuw is opgestart, krijg je een melding die vraagt of je de DualSense wilt updaten. Als je daar op dat moment geen tijd voor hebt, kan je deze melding 24 uur uitstellen.

Om de DualSense te updaten, gebruik je een oplaadkabel met USB-C om deze met de PS5 te verbinden. Vervolgens kies je ''nu updaten'' en volg je de stappen op je beeldscherm. Wanneer de update voltooid is, kan je de controller weer losmaken van de kabel.

Als je handmatig wil checken of de DualSense up-to-date is, kan dat ook. Je gaat hiervoor naar Instellingen > Accessoires > Controllers. In dit scherm staat 'Wireless Controller Device Software', waar je terug kunt vinden of de controller up-to-date is.