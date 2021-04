Microsoft: Xbox Series X voorraadproblemen houden aan

De Xbox Series X voorraadproblemen duren minstens tot juni 2021, zo laat Microsoft weten.

Microsoft Chief Financial Officer Amy Hood herbevestigt in een zakelijke meeting over het derde kwartaal de woorden van Mike Spencer. Laatstgenoemde meldde in februari al dat de problemen rondom de Xbox Series X voorraad zullen aanhouden tot juni, en daar is dus ook geen verandering in gekomen.

Hood gaf een voorspelling over Microsofts zaken op gaming-gebied voor het vierde kwartaal (via VGC), dat eindigt op 30 juni 2021.

"In gaming verwachten we een omzetgroei in de midden tot hoge enkele cijfers," zei Hood. "De grote vraag naar de Xbox Series X en S zal beperkt blijven door het aanbod."

Het nieuws komt niet helemaal als een verrassing. AMD, welke de custom chips bouwt voor de Xbox Series X en Xbox Series S, liet al eerder weten dat leveringsproblemen aanhouden in de nabije toekomst.

Microsoft heeft indrukwekkende resultaten bekendgemaakt in zijn laatste winstgesprek. De inkomsten uit Xbox-hardware stegen met 232%, 'dankzij de aanhoudende vraag naar Xbox Series X/S'. Ondertussen stegen de inkomsten uit Xbox content en services ook met 34% dankzij 'de kracht van titels van derden, Xbox Game Pass-abonnementen, en first-party titels'.

Microsoft onthulde niet het totale aantal Xbox Game Pass abonnees, maar we weten dat het 18 miljoen abonnees heeft vergaard in februari 2021.

Sterke verkopen ondanks beperkte voorraad

De Xbox Series X en Xbox Series S zijn niet de enige consoles die op dit moment moeilijk te vinden zijn. Naar de PS5 is waarschijnlijk nog meer vraag, maar dat heeft Sony er niet van weerhouden om 7,8 miljoen exemplaren te verkopen sinds de release op 19 november 2020. De PS5 overtreft momenteel de PS4, die in dezelfde periode 7,6 miljoen keer over de toonbank ging.

Naarmate er meer grote games komen voor de current-gen consoles, zoals Halo: Infinite en Ratchet and Clank: Rift Apart, zal de vraag waarschijnlijk verder toenemen. Dan krijgen gamers namelijk steeds meer redenen om over te stappen naar de nieuwe consoles, aangezien deze titels daar het beste tot hun recht komen.