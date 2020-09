iPhone 12 aankondiging laat op zich wachten, maar zou niet ver meer zijn

Als je in Apple's 'Time Flies' lanceringsevenement deze week een grote iPhone 12 aankondiging verwachtte, dan vraag je je nu waarschijnlijk af waar die nieuwe iPhone is.

Je bent niet alleen. De iPhone 12 is de eerste smarpthone van Apple die niet is onthuld op het September Event sinds de iPhone 4S in 2011. Dat is zonder meer een opvallend gegeven.

Er is goed nieuws en mogelijk verontrustend nieuws. Ten eerste, de iPhone komt binnenkort, en Apple heeft eerder al de ongeziene beslissing genomen om ons te vertellen dat zijn nieuwe iPhone zou worden vertraagd. In een typisch jaar erkent het bedrijf niet eens nieuwe hardware voor de lancering.

Ten tweede zijn er nu veel vragen over welke functies het zullen halen en of er voldoende iPhones zullen zijn. Nieuwe lekken suggereren dat een 120Hz scherm niet meer mogelijk is en de vorige keer dat een iPhone releasedatum werd uitgesteld, was hij bijna meteen uitverkocht.

Dit is wat we tot nu toe weten over de vertraging van de iPhone 12 en waarom Apple de lancering van zijn belangrijkste product vertraagt.

Er was geen iPhone 12 op het Apple Event

Apple's 'Times Flies' lanceringsevenement had veel hardware-updates, maar geen iPhone. We kregen de Apple Watch 6, Apple Watch SE, iPad Air 4 en iPad 2020 in plaats daarvan, samen met Apple Fitness Plus en Apple One.

Dat zijn grote producten, maar het grootste product in het aanbod van Apple is en blijft de iPhone. De laatste keer dat een iPhone buiten september werd gelanceerd was met de iPhone 4S, die werd aangekondigd op een Apple evenement de dag voor het overlijden van Steve Jobs. Daarvoor werd de nieuwe iPhone aangekondigd op het WWDC van Apple in juni, en werd de eerste iPhone onthuld op het inmiddels afgeschafte MacWorld in januari.

Dit jaar lijkt de Covid-19 pandemie verantwoordelijk te zijn voor de nieuwe iPhone datum die in oktober valt. Het heeft een heleboel mensen in de war gebracht met de vraag "Waar is de iPhone 12?" die iedereen verwachtte na de traditiegetrouwe onthulling in september van de voorbije jaren.

iPhone lanceringsdatums Oktober?: iPhone 12 Dinsdag 10/09/2019: iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max Woendag 12/09/2018: iPhone XS/XS Max/XR Dinsdag 12/09/2017: iPhone X/9/9 Plus Woendag 07/07/2016: iPhone 7/7 Plus Woensdag 09/09/2015: iPhone 6S/6S Plus Dinsdag 09/09/2014: iPhone 6/6 Plus Dinsdag 10/09/2013: iPhone 5S/5C Woensdag 12/09/2012: iPhone 5 Dinsdag 04/10/2011: iPhone 4S Maandag 07/06/2010: iPhone 4 Maandag 08/06/2009: iPhone 3GS Maandag 09/06/2008: iPhone 3G Dinsdag 09/01/2007: iPhone

Wat had Apple te zeggen?

Tijdens Apple's Q3 2020 winstoproep verwees Apple CFO Luca Maestri specifiek naar een nieuwe iPhone en verduidelijkte hij dat het bedrijf verwacht dat de lancering ervan in 2020 zal worden uitgesteld tegenover de voorgaande jaren.

Maestri zei: "Zoals je weet, zijn we vorig jaar eind september begonnen met de verkoop van iPhones. Dit jaar verwachten we dat de leveringen een paar weken later zullen zijn."

Dit is ongezien, want Apple heeft nooit commentaar gegeven op het bestaan van een nieuwe iPhone, maar de impact van de Covid-19 pandemie op de financiën van het bedrijf - en de toekomstige financiën met een iPhone 12 vertraging aan de horizon - hebben de zaken een beetje veranderd.

Later verduidelijkte Maestri: "Ik zei in mijn opmerkingen dat we een jaar geleden een nieuwe iPhone hebben gelanceerd, eind september. En ik zei dat de levering van het nieuwe product dit jaar een paar weken later zal plaatsvinden".

Apple heeft het apparaat niet specifiek de iPhone 12 genoemd, maar dit heeft in wezen bevestigd dat het nieuwe iPhone-assortiment zal worden uitgesteld tot ten minste een bepaald punt later in 2020.

In eerste instantie dachten we dat dit misschien een zeer specifieke terminologie was die door Apple werd gekozen. We dachten dat het geen invloed zou hebben op het moment dat het bedrijf de iPhone 12-serie op het podium zou laten verschijnen en dat het in plaats daarvan gaat over wanneer je de telefoon kunt kopen.

Dat lijkt echter niet het geval te zijn, en we zullen nog wat langer moeten wachten om de telefoons te mogen aanschouwen.

Wanneer verwachten we de iPhone 12?

De iPhone 11 Pro Max from 2019 (Image credit: Future)

Een verscheidenheid aan geruchten heeft oktober 2020 aangehaald als moment wanneer we waarschijnlijk de nieuwe iPhones zien. We hadden eerder verwacht dat we de apparaten in september zouden zien, maar dat lijkt nu steeds minder waarschijnlijk.

Maestri's woordkeuze van "een paar" weken suggereert dat dit met minstens drie weken wordt opgeschoven. Dat betekent waarschijnlijk dat je de telefoon pas medio oktober kunt kopen (de iPhone 11-serie is op 20 september vorig jaar in de winkelrekken verschenen).

Het is moeilijk om een exacte datum te voorspellen, omdat dit ongekende tijden zijn en ze niet overeenkomen met het gebruikelijke schema van Apple. Een artikel van Bloomberg heeft geclaimd dat Apple de verkoopdatum van zijn producten ook nog kan verschuiven nadat ze al onthuld zijn.

New, adjusted Apple dates!Apple Watch & iPad- Via press release- Week 37 w/c Sep 7iPhone 12 event- Week 42 w/c Oct 12iPhone 12 devices - Preorders week 42 w/c Oct 12- Shipping week 43 w/c Oct 19iPhone 12 Pro devices- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)August 12, 2020

Leaker Jon Prosser, die de productaankondiging voor de iPhone SE, iPad Pro en enkele andere Apple-producten nauwkeurig heeft voorspeld, heeft gezegd dat hij gelooft dat we het evenement in de week van 12 oktober zullen zien.

Als dat waar is, verwachten we dat het 13 oktober is, omdat Apple de lanceringen vaak op een dinsdag organiseert. MacOtakara denkt dan weer dat er tegen het einde van oktober een evenement zal plaatsvinden.

Prosser gelooft ook dat pre-orders voor de iPhone 12 en iPhone 12 Max diezelfde week zullen worden geopend. We schatten dat Apple de gebruikelijke manier van pre-orders op de vrijdag na de aankondiging zou volgen, dus dat zou 16 oktober zijn.

De informatie van Prosser beweert ook dat de producten in de week van 19 oktober verzonden zullen worden, terwijl de pre-order- en verzenddata voor de iPhone 12 Pro pas in november zullen liggen.

Hoe zeker zijn we hiervan?

Niets van dit alles is zeker. Dit is allemaal giswerk op basis van eerdere iPhone-lanceringen, een verscheidenheid aan lekken en de specifieke manier waarop Apple dit aankondigt. We bevinden ons ook in een erg uitzonderlijk jaar en Apple is niet het enige bedrijf dat zijn lanceringen heeft moeten opschuiven.

Het kan zelfs zo zijn dat er binnen Apple HQ dingen zijn veranderd sinds de aankondiging in juli, dus er kan een langere vertraging zijn dan eerst werd verwacht. We zullen niets zeker weten totdat we rechtstreeks van Apple horen over zijn plannen voor een evenement.