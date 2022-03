iOS 15.4 zorgt naar verluidt voor batterijproblemen

Als je een compatibele iPhone hebt, kun je iOS 15.4 installeren. De update is voorzien van enkele nieuwe handigheidjes, zoals de mogelijkheid om Face ID te gebruiken met een mondmasker en een aantal bugfixes. Al brengt de software mogelijk ook batterijproblemen met zich mee.

Volgens Phone Arena en enkele gebruikers op Twitter en Reddit gaat de batterijduur van hun toestellen niet zo lang meer mee als voor de update.

Bij een bericht op Reddit zit er een tweesplitsing in de reacties. Een gedeelte claimt dat de batterijduur ietsjes beter of slechter is, een ander gedeelte beweert dat de levensduur van hun iPhones drastisch achteruit is gegaan. Ook in een ander draadje wordt de discussie gevoerd.

Niet universeel

Vergelijkbare berichten verschijnen ook op Twitter. Een tweet meldt dat het batterijverbruik sinds de update ‘ontzettend slecht’ is. Dit sentiment wordt door verschillende gebruikers herhaald.

Op dit moment is er geen duidelijk patroon te zien in welke iPhones worden getroffen, hoewel we nogal wat berichten hebben gezien waarin met name de nieuwste iPhone 13-modellen worden genoemd. Al wordt er ook gesproken over oudere modellen van de Apple’s vlaggenschip-smartphone.

Het is dus zeker geen universeel probleem, aangezien er ook berichten zijn die spreken van een betere batterijduur sinds de update.

Analyse: raak nog niet in paniek

Berichten over slechtere batterijduur na een smartphone-update, zijn niets nieuws. We zouden juist verrast zijn als er geen klachten waren geweest.

De enige officiële reactie die Apple heeft gegeven, is om gebruikers te vertellen dat ze rustig moeten afwachten. Het bedrijf claimt dat variaties in batterijduur normaal zijn nadat een nieuwe versie van het besturingssysteem is geïnstalleerd.

Een iOS-update heeft tijd nodig om te evalueren waarmee het werkt op een bepaalde iPhone en hoe de batterij geoptimaliseerd dient te worden. Derde partijen hebben ook tijd nodig om ervoor te zorgen dat hun apps goed met de nieuwste iOS werken.

Met dat in gedachten, verwachten we dat de meeste van deze problemen in de komende dagen worden opgelost.