Harry Potter Wizards Unite nu ook beschikbaar in Nederland en België

Afgelopen vrijdag was Harry Potter Wizards Unite al beschikbaar in de Verenigde Staten en Engeland en nu kunnen wij de game dus ook spelen.

Het spel is ontwikkeld door Niantic, het bedrijf dat de augumented reality game Pokemon Go creëerde. In een blogpost laten zij weten wanneer het nieuwe Harry Potter-spel wordt uitgerold in verschillende landen. De lijst met landen wordt binnenkort ook uitgebreid.

Als je beschikt over een Android of iOS-apparaat, dan kun je de game gratis downloaden.

Magische beesten

Harry Potter Wizards Unite is eveneens een augumented reality-game en geeft spelers de mogelijkheid om 'magie te ervaren in de echte wereld'. Je kunt iconische locaties bezoeken in de tovenaarswereld en samen met medespelers de Wizarding Challenges aangaan, waarbij je magische beesten moet vangen en aanwijzingen opvolgt om het mysterie op te lossen.

Voor de echte Potter-fans is er een Selfie Avatar-functie, waarmee je door middel van allerlei filters een echte tovenaar van jezelf kunt maken.

Het spel is vanaf nu te downloaden via de App Store, Google Play en de Samsung Galaxy Store.