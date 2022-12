Assassin's Creed: Codename Jade beelden gelekt

De bètaversie van een van Ubisofts vier nieuwe titels is misschien gelekt, maar de ontwikkelaar heeft nog niets bevestigd.

Beelden van een van de game die onder de Assassin’s Creed Infinity -noemer valt lijken te zijn gelekt op Reddit (opens in new tab). Codename Jade speelt zich af in het keizerlijke tijdperk van China. Het is een open-world mobile game en deze werd in september 2022 door Ubisoft aangekondigd naast drie andere titels: Codename Red, Mirage , Codename Hexe.

Na de gelekte beelden verschenen er online ook links met opties om je aan te melden voor een bètaversie. Deze links kwamen echter niet vanuit officiële Ubisoft-kanalen.

Bèta nog maar even wachten

Voordat we er al te veel achter gaan zoeken, is het belangrijk om te weten dat de beelden dus nog niet officieel zijn bevestigd als beelden van een Assassin's Creed-game. De Reddit-gebruiker die de beelden heeft gedeeld, zegt dat ze van de bèta van Jade komen, maar de titel van de bèta op Facebook is Codename Explore.

Jade is de enige mobile game die onderdeel was van Ubisofts aankondiging van Assassin's Creed Infinity. De game speelt zich af tijdens de Tang-dynastie van het keizerlijke China. In de officiële reveal trailer (opens in new tab) zien we architectuur uit die periode en er verschijnt ook een tekst op het scherm: “Ancient China, 215 BCE”. We zien vervolgens een vogel door de uitgebreide stad vliegen langs de kleinere dorpjes en de pergola's binnen de stadsmuur. De kleuren uit de trailer zijn ook erg vergelijkbaar met de gelekte Codename Explore-beelden (opens in new tab). In die beelden zien we ongeveer twee en een halve minuut aan gameplay en in-game gevechten die erg lijken alsof ze tot de wereld van Jade behoren.

Jade ziet er zeker interessant uit, maar misschien is Codename Hexe nog wel de meest interessante Assassin's Creed-game die Ubisoft in september heeft aangekondigd. In de erg korte reveal trailer (opens in new tab) zien we alleen een vreemde talisman gemaakt van takjes hangen in een duister bos. Het lijkt wel een beetje op Blair Witch en geeft een beetje een horrorgevoel. Dat zou in ieder geval een leuke verandering kunnen zijn voor de Assassin's Creed-franchise.

Je kan dus zelf proberen om toegang te krijgen tot deze Codename Explore-bèta, maar wij zouden aanraden om te wachten tot Ubisoft zelf informatie deelt over het aanmelden voor een officiële bèta.