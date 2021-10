PUBG: New State krijgt eindelijk een releasedatum voor iOS en Android

Ontwikkelaar Krafton heeft aangekondigd dat de nieuwe mobile game PUBG: New State vanaf 11 november 2021 beschikbaar is om te downloaden.

De datum is aangekondigd als onderdeel van een showcase waarin de nieuwe features van de PUBG Mobile-opvolger zijn tentoongesteld. Het spel belooft gebruikers van iOS en Android een “volledige battle royale gaming-ervaring zonder compromissen”.

New State verandert de formule die we kennen van PUGB door spelers te droppen in de futuristische stad Troi in het jaar 2051. Volgens Krafton en PUBG Studios kunnen we “een van de meest realistische en geavanceerde mobile games tot nu toe” verwachten.

Tijdens de showcase vertellen de ontwikkelaars van het spel over de manieren waarop New State de lat hoger legt voor het Battle Royale-genre. Onder meer vanwege de grafische kwaliteit van het spel.

New State gebruikt geavanceerde technologie om de graphics te verwerken. Daarmee wil de ontwikkelaar de mobile game een vergelijkbare ervaring geven met de PC-versie. Ook het schietsysteem is opnieuw ontworpen in het spel. Je kan het in actie zien via onderstaande tweet.

See how your favorite weapon fares as we compare recoil and spray performances of some of the guns that are available when used in different shooting positions.Pre-register now: https://t.co/UN0rjLpsVv pic.twitter.com/pIMBFfq7apOctober 12, 2021 See more

De indrukwekkende graphics van New State zijn er niet alleen voor spelers met de beste smartphones. Krafton bevestigt dat het spel geoptimaliseerd is voor een meerderheid van de mobile gamers. De systeemvereisten laten dit zien: iOS 13 of nieuwer of minstens een iPhone 6S. Android-toestellen moeten op zijn minst op Android OS 6 draaien en over 2GB aan RAM-geheugen beschikken.

Voor de spelers staan een aantal nieuwe features te wachten, zoals wapenaanpassingen, een drone-winkel en een rekruteringssysteem voor squads.

De game lanceert met vier unieke maps, inclusief de nieuwe arena Troi en het bekende Erangel, die een futuristische update heeft gekregen. Net als de andere PUBG-games zal New State regelmatig updates krijgen met nieuwe content en tweaks. De focust ligt op gebalanceerde gameplay en plezier.

Bekijk hier de nieuwe stad Troi in de trailer van PUBG: New State.

Krafton heeft ook meer uitgelicht tijdens de showcase over hoe de ontwikkelaar hackers gaat aanpakken. Om eerlijke gameplay te bevorderen in New State worden onbekende programma’s, emulators, toetsenborden en muizen verbannen. Daarnaast is er een actieve detectie om hacks op te sporen en de code van het spel te beschermen.

Dat moet voor geruststelling zorgen bij de vijftig miljoen gamers die zich hebben aangemeld in de voorregistratie om het spel te spelen. Het spel is gratis te spelen vanaf release. We verwachten echter wel de nodige in-game aankopen. Toch is het verfrissend om te zien hoe New State de PUBG-formule vernieuwd. Vanaf 11 november barst de strijd los.