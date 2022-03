Wordt Warzone de vervanger van Call of Duty: Mobile op smartphones?

De online battle royale-game Call of Duty Warzone komt naar smartphones, zo maakt Activision bekend in een blogpost.

De wordt omschreven als een "gloednieuwe, AAA mobiele ervaring die de spannende, vloeiende en grootschalige actie van Call of Duty: Warzone naar spelers onderweg zal brengen."

Activision zegt dat de port van de multiplayershooter een 'grootschalige battle royale ervaring is', die 'wordt gebouwd voor smartphones met geavanceerde technologie, ontworpen om gamers over de hele wereld nog vele jaren te vermaken.'

De game is tegelijkertijd onthuld met een scala aan vacatures die gerelateerd zijn aan de mobiele versie van de game. Onder andere rollen in productie, engineering, design en meer.

Activision heeft nog geen releasedatum geclaimd, maar aan het aantal vacatures te zien, de behoefte aan senior-posities, en de absentie van screenshots of video's van gameplay, doet ons vermoeden dat er nog heel veel werk aan de winkel is.

Call of Duty Warzone (Image credit: Activision)

De port wordt ontwikkeld door diverse interne studio's bij Activision Blizzard, waaronder de mobiele gameontwikkelaar Digital Legends. Zij brachten eerder al de smartphoneversie van Battlefield: Bad Company 2 uit. Ook Beenox werkt mee aan de Warzone-titel. Zij hebben onder andere samengewerkt met Activision voor Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare 2 Remastered en diverse andere titels uit de hoofdserie.

De Bad Company 2-port is in 2010 op de markt gekomen, slechts een paar maanden na de hoofdtitel op consoles en pc verscheen. Er zaten een singleplayercampaign en twee multiplayermodi in (deathmatch en squad deathmatch), maar de mobiele game verschilde nogal van de hoofdgame. Intussen is de game verwijderd uit de iOS App Store en Google Play Store.

Analyse: slaat Warzone dan Call of Duty: Mobile uit het veld?

De aanstaande Warzone-port wordt niet de enige Call of Duty-game voor smartphones. In 2019 debuteerde namelijk de shooter Call of Duty: Mobile. Deze game, welke bestaat uit een mix van multiplayer, battle royale en zombiemodi, bleek een groot succes: maar liefst 250 miljoen downloads werden gerealiseerd in acht maanden na de release. Met deze nieuwe port hoopt Activision dat succes te herhalen.

Activision komt daarnaast in een vreemde positie te zitten met het hosten van twee officiële Call of Duty-games voor smartphones. De vraag of de oudere Call of Duty: Mobile-app verdwijnt, is dan ook niet zo vreemd.

Zelf gaan we daar niet meteen vanuit. Warzone richt zich puur en alleen op Battle Royale, terwijl Call of Duty: Mobile een breder spectrum omringt. Voeg daar de seizoensgebonden updates en inhoudelijke veranderingen aan toe die Warzone het hele jaar door geniet, en het is waarschijnlijk dat de battle royale-modus van Mobile geleidelijk zal worden gereduceerd of volledig gesloten wanneer Warzone op mobiel komt.

Vooralsnog blijven enkele vragen onbeantwoord. Het is niet duidelijk hoeveel de mobiele versie van Warzone verschilt van de hoofdgame, welke smartphones het spel aankunnen, en hoe de integratie is met pc- en consolegebruikers. Wordt het bijvoorbeeld mogelijk om als mobiele gamer het op te nemen tegen mensen die gamen op de PS5 of Xbox Series X?